Ukraina. Putin wycofuje wojska? Rosyjski MON: Jednostki rozpoczęły już załadunek

Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej w opublikowanym we wtorek komunikacie podało, że w rosyjskich siłach zbrojnych trwają "zakrojone na szeroką skalę" szkolenia wojsk. "Biorą w nich udział prawie wszystkie okręgi wojskowe, floty i oddziały powietrznodesantowe" - dodał rzecznik MON Igor Konaszenkow.

REKLAMA

Przedstawiciel wspomniał także o wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach odbywających się od ubiegłego tygodnia. Zapowiedział, że na białoruskim poligonie Obóz-Lesnowski w sobotę planowany jest kolejny etap ćwiczeń.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

"Podczas tego wydarzenia brygada piechoty morskiej wraz z formacjami i jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych Republiki Białorusi przy wsparciu lotnictwa operacyjno-taktycznego i wojskowego przećwiczy zadania prowadzenia bitwy obronnej i wykonywania manewrów" - czytamy w komunikacie. Rzecznik podkreślił, że w charakterze obserwatorów zaproszono attaché wojskowych ds. obrony w ambasadach na Bialorusi oraz przedstawicieli mediów.

Wojska rosyjskie przy granicy z Ukrainą. Nagrania pokazują zgromadzony sprzęt

"Na ważnych operacyjnie obszarach oceanów świata i na wodach graniczących z terytorium Rosji prowadzony jest cykl ćwiczeń morskich z udziałem okrętów nawodnych, podwodnych i lotnictwa morskiego. Ćwiczenia są kontynuowane z formacjami i jednostkami wojskowymi na innych poligonach na terenie Federacji Rosyjskiej. Szereg działań szkolenia bojowego, w tym ćwiczeń, przeprowadzono zgodnie z planem" - dodał rzecznik rosyjskiego MON.

Zobacz wideo Grozi nam wojna Rosja-NATO? Sikorski: Nie sądzę, żeby Putin się na to odważył (wypowiedź z 14.02)

Rosja: Część jednostek wraca do garnizonów

Konaszenkow przekazał w komunikacie, że "po zakończeniu działań szkolenia bojowego wojska, jak zawsze, będą maszerować w sposób łączony do punktów stałego rozmieszczenia".

"Jednostki południowego i zachodniego okręgu wojskowego, po wykonaniu swoich zadań, rozpoczęły już załadunek na transport kolejowy i drogowy, i od dziś przeniosą się do swoich garnizonów wojskowych. Oddzielne jednostki będą maszerować samodzielnie w ramach kolumn wojskowych" - czytamy.

"Pierwszy krok w kierunku deeskalacji"

"Ważne wydarzenie dzisiejszego ranka: rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że jednostki z południowych i zachodnich okręgów wojskowych, z których część jest zgrupowana w pobliżu Ukrainy, zaczną wracać do bazy DZIŚ, po zakończeniu "ćwiczeń". Zobaczmy, czy tak się stanie, ale może to być ważny znak" - napisał na Twitterze moskiewski reporter ABC News, Patrick Reevell.

"Rosja poinformowała we wtorek, że wycofuje część swoich sił w pobliżu granicy z Ukrainą do swoich baz, co będzie pierwszym ważnym krokiem w kierunku deeskalacji w trwającym tygodnie kryzysie relacji z Zachodem" - skomentował portal "Moscow Times".

"Wcześniej zapowiadane wycofania oznaczały więcej wojsk rosyjskich rozmieszczonych w pobliżu Ukrainy. Ciągle przyjeżdżają nowe pociągi z wyposażeniem. Wycofanie byłoby oczekiwanym rozwojem sytuacji, ale ostatnie wydarzenia mówią nam, że te zapowiedzi nie są szczere. Potrzeba kilku dni na weryfikację" - napisał na Twitterze ekspert ds. obronności Konrad Muzyka.

"Potencjalnie dobra wiadomość, ale powinniśmy poczekać, aby zobaczyć, dokąd uda się wschodni i centralny okręg wojskowy, zwłaszcza po 20 lutego. Dopóki pozostanie w pobliżu, Rosja będzie miała zdolność do przeprowadzenia znacznej eskalacji, choć być może nie w tak krótkim czasie" - ocenił Rob Lee, doktorant zajmujący się rosyjską polityką obronną na Wydziale Studiów Wojennych King’s College London.

"Zdaje się, że Rosja chce, by Biden odwołał swoje słowa o inwazji" - skomentował korespondent "The Guardian" i "The Telegraph", Alec Luhn.