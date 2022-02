Rzecznik Kremla: Władimir Putin zawsze opowiadał się za rozmowami i dyplomacją

Zobacz wideo Grozi nam wojna Rosja-NATO? Sikorski: Nie sądzę, żeby Putin się na to odważył

- Prezydent Władimir Putin zawsze opowiadał się za rozmowami i dyplomacją. Istotnie, to on postawił na porządku dnia kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej. A Ukraina to tylko część problemu, część kwestii gwarancji dla Rosji i tu, oczywiście, prezydent Putin jest skłonny do dalszych negocjacji - oświadczył w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z amerykańską telewizją CNN.

We wtorek rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat, w którym przekazało, że wycofuje część swoich wojsk znajdujących się w pobliżu granicy z Ukrainą.



Agencja Reutera przypomniała natomiast słowa szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, który na poniedziałkowym spotkaniu z Putinem powiedział: - Jak już niejednokrotnie ostrzegaliśmy, nie pozwolimy na niekończące się negocjacje [z USA i NATO - red.] w kwestiach bezpieczeństwa, które wymagają natychmiastowego rozwiązania.

Ławrow ocenił jednak, że "zawsze są szanse", by nawiązać porozumienie z Zachodem.

Rosja wycofuje wojska z granicy z Ukrainą?

Tymczasem we wtorek rosyjskie MON oświadczyło, że wycofuje część wojsk zgromadzonych przy granicy z Ukrainą. "Jednostki południowego i zachodniego okręgu wojskowego, po wykonaniu swoich zadań, rozpoczęły już załadunek na transport kolejowy i drogowy, i dziś zaczną przenosić się do swoich garnizonów wojskowych" - przekazał przed południem rzecznik resortu.

"Rosja poinformowała we wtorek, że wycofuje część swoich sił w pobliżu granicy z Ukrainą do swoich baz, co będzie pierwszym ważnym krokiem w kierunku deeskalacji w trwającym tygodnie kryzysie relacji z Zachodem" - skomentował portal "Moscow Times". Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

