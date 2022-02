Wojska rosyjskie przy granicy z Ukrainą. Nagrania z mediów społecznościowych pokazują zgromadzony sprzęt

Nagrania umieszczone w sieci pochodzą m.in. z obwodu biełgorodzkiego przy granicy z Ukrainą. Prawdziwość filmów potwierdziła m.in. amerykańska telewizja CNN.

Z opisów wynika, że przy granicy z Ukrainą widziano m.in. system broni elektronicznej Borisoglebsk 2 i haubicoarmatę MSTA-S.

Nagrania pochodzą również z okolic Woroneża, miasta w obwodzie woroneskim. CNN podaje, że znajdują się tam czołgi 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej.

Do ruchów rosyjskich wojsk dochodzi zarówno w dzień, jak i w nocy.

Ukraina. Narady NATO i UE

Groźba rosyjskiej agresji na Ukrainę będzie głównym tematem narad w NATO i w Unii Europejskiej w tym tygodniu. W środę w Brukseli rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z kolei w czwartek do belgijskiej stolicy przylatują przywódcy europejskich krajów na dwudniowy szczyt unijno-afrykański. Na razie nie ma planu zwołania odrębnej, nadzwyczajnej Rady Europejskiej poświęconej sytuacji na Ukrainie, ale spodziewane są dwu lub wielostronne konsultacje wśród liderów państw członkowskich na marginesie afrykańskiego szczytu.

Ministrowie obrony państw NATO mają rozmawiać o skutecznej i szybkiej odpowiedzi Sojuszu, jeśli Rosja ponownie zaatakuje Ukrainę. Kraje naszego regionu, w tym Polska, mają ponowić apel o dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Kiedy szefowie resortów obrony skończą dwudniową naradę, do Brukseli przylecą unijni przywódcy na szczyt z Afryką. Przy okazji tego szczytu już planowane są rozmowy i spotkania europejskich liderów w mniejszych lub większych grupach.

CBS: Rosyjskie jednostki zaczęły przemieszczać się na pozycje do ataku

Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że może na przykład dojść do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przywódcami Francji, Niemiec oraz przewodniczącymi Komisji i Rady Europejskiej. Prezydent Litwy z kolei sugerował konieczność zwołania odrębnego szczytu.

- Na razie nie ma takich planów - powiedział Beacie Płomeckiej jeden z unijnych dyplomatów. Zastrzegł, że wszystko będzie zależało od sytuacji na Ukrainie. - Nie ulega wątpliwości, że jeśli dojdzie do rosyjskiej inwazji, to będzie nadzwyczajny, europejski szczyt, by zatwierdzić przygotowane przez Unię sankcje wobec Rosji - dodał.