Łukaszenka o wycofaniu wojsk rosyjskich z Białorusi: Zdecydujemy ja i Putin

Rosja i Białoruś rozpoczęły wspólne manewry wojskowe w ubiegłym tygodniu. Ćwiczenia odbywają się na białoruskich poligonach, graniczących z Polską, Litwą i Ukrainą. Moskwa i Mińsk nie podały dokładnej liczby żołnierzy uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Analitycy i politycy z państw NATO zauważają, że białorusko - rosyjskie manewry odbywają się w okresie, gdy wzrosło napięcie wokół ukraińskich granic. Już wcześniej Bruksela i Waszyngton zapowiedziały, że w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę nie pozostaną bierne i nałożą na Moskwę dotkliwe sankcje.

Jak przekazała w poniedziałek agencja BelTA, prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka nie podał jednoznacznie, kiedy Rosjanie wycofają się z białoruskiej ziemi.

NATO o manewrach Rosji. "To największa misja od czasów zimnej wojny"

- Spójrzcie, co robią Amerykanie: tysiące [żołnierzy - red.] jest przerzucanych na naszą granicę, bezpośrednio do Polski, krajów bałtyckich. Brytyjczycy i inne kraje europejskie przenoszą swoje siły zbrojne. Powstaje rozsądne pytanie: kiedy to wy ich stamtąd zabierzecie? Nie mówią o tym, naciskają na nas - stwierdził Łukaszenka.

Jak dodał, decyzję o wycofaniu Rosjan należy do niego samego oraz Władimira Putina. - To my podejmiemy decyzję: to jest nasze terytorium - podkreślił.

Wspólne ćwiczenia wojskowe Rosji i Białorusi

Rosja od stycznia przerzucała wojska na Białoruś, w tym samoloty wielozadaniowe, systemy rakietowe, czołgi i oddziały desantowe. Część żołnierzy i sprzętu rozlokowano w pobliżu granic Polski i Ukrainy. Według NATO Moskwa wysłała do sojuszniczego kraju około 30 tysięcy żołnierzy.

Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że do obwodu brzeskiego, który graniczy z Polską trafiły systemy rakietowe S-400 Triumf i myśliwce wielozadaniowe Su-35S. Na Białorusi są też rosyjskie zestawy artyleryjsko-rakietowe Pancyr-S. Analitycy wojskowi zwracają uwagę, że Rosja zgromadziła wojska wokół ukraińskich granic, na wszystkich dostępnych jej odcinkach: na zaanektowanym Krymie, w obwodach woroneskim, rostowskim, birańskim i częściowo w smoleńskim, a także na terytorium Białorusi w obwodach: brzeskim i homelskim.

W ocenie części niezależnych analityków, rosyjsko - białoruskie manewry są elementem presji wywieranej przez Kreml na państwa NATO, aby skłonić je do ustępstw w sprawie tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa.