Służba Bezpieczeństwa Ukrainy o "potężnej fali wojny hybrydowej". Jest apel do rodaków: Myślmy krytycznie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przekazała w poniedziałkowym oświadczeniu, że "krajowa przestrzeń informacyjna znajduje się pod bezprecedensowym oddziaływaniem". Mowa m.in. o "rozpowszechnianiu fałszywych informacji i zniekształcaniu rzeczywistego stanu rzeczy".

Stwierdzono wprost, że to "kolejna potężna fala wojny hybrydowej".

"Służba Bezpieczeństwa w ramach swoich kompetencji na bieżąco analizuje różne scenariusze - dla każdego z nich jest jasny plan działania. Wraz z kierownictwem państwa, przedstawicielami władzy wykonawczej i ustawodawczej, innymi organami ścigania i bezpieczeństwa jesteśmy gotowi reagować na sytuację nie tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba, ale z wyprzedzeniem. I już to robimy" - podkreśliła SBU.

W oświadczeniu wyjaśniono, że celem "presji informacyjnej" jest "zasianie niepokoju w społeczeństwie ukraińskim, podważenie wiary w zdolność państwa do ochrony swoich obywateli, naruszenie jedności".

"Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rejestruje takie przejawy wojny hybrydowej na portalach społecznościowych, w niektórych środkach masowego przekazu, w rozpowszechnianiu narracji kraju agresora przez niektórych polityków itp." - dodano.

Przekazano, że Ukraina neutralizuje cyberataki, likwiduje "liczne farmy botów", demaskuje sieci wywiadowcze obcych służb oraz zapobiega sabotażowi i atakom terrorystycznym.

"Jednak teraz stabilność i pokój w naszym kraju zależą nie tylko od rządu, ale także od wyważonych działań każdego Ukraińca. Wszyscy musimy zachować spokój i zimną krew, nie ulegać prowokacji. Panika i destabilizacja przynoszą korzyści tylko wrogom, a nie Ukrainie. Wszyscy musimy myśleć krytycznie i sprawdzać wszelkie informacje; kierować się danymi z oficjalnych źródeł, a nie anonimowych; nauczyć się odróżniać prawdę od fałszu" - wskazano.

Melnyk: Przez lata lekceważono nasze problemy

Ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk stwierdził w poniedziałek, że ostatnią szansą na uniknięcie zbrojnego konfliktu w jego kraju jest postawienie Rosji "wyraźnego ultimatum". - Jest jeszcze szansa na uniknięcie wojny, choć obawiam się, że wieloletnie lekceważenie naszych problemów sprawiło, że teraz jest już nieuchronna - stwierdził dyplomata.

W wywiadzie udzielonym telewizji dziennika "Bild" ambasador zaapelował do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, by postawił ultimatum prezydentowi Władimirowi Putinowi we wtorek w Moskwie.

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, jako przedstawiciel państwa przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, spotka się w Moskwie z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.