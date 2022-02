Wielka Brytania szykuje pakiet wojskowy dla Ukrainy. "Kryzys osiągnął punkt krytyczny"

- Kryzys na granicy z Ukrainą osiągnął krytyczny punkt. Wszystkie informacje, które posiadamy, sugerują, że Rosja może w każdej chwili planować inwazję na Ukrainę - powiedział w niedzielę cytowany przez agencję Reutera rzecznik brytyjskiego rządu.

Jak dodał, Wielka Brytania przygotowuje pakiet wsparcia wojskowego i gospodarczego dla Ukrainy. W tym tygodniu premier Boris Johnson w związku z kryzysem na granicy rosyjsko-ukraińskiej ma odwiedzić kilka krajów europejskich. Wszystko wskazuje na to, że będą to kraje skandynawskie i bałtyckie.

W ubiegłym tygodniu samolot transportowy z brytyjską pomocą wojskową przywiózł m.in. kamizelki kuloodporne i hełmy dla ukraińskich wojsk obrony terytorialnej. W ostatnich tygodniach na pokładach brytyjskich samolotów, które lądowały w Kijowie, znajdowało się m.in. ponad 2 tysiące nowoczesnych ręcznych wyrzutni przeciwpancernych NLAW.

Zbigniew Rau spotka się z Siergiejem Ławrowem

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, jako przedstawiciel państwa przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, spotka się w poniedziałek w Moskwie z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.

Rosja. Zbigniew Rau spotka się z Siergiejem Ławrowem. "Trzeba wysłuchać"

- Nie można zignorować państwa przewodniczącego OBWE i trzeba wysłuchać tego co to państwo ma do powiedzenia - powiedział w ubiegłym tygodniu rzecznik polskiego resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina. Zaznaczył, że minister Rau będzie w Moskwie reprezentować OBWE, dlatego nie należy tego odbierać jako przełomu w polsko-rosyjskich stosunkach dyplomatycznych.

Polska 1 stycznia przejęła roczne przewodnictwo w OBWE.