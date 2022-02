Ukraina zrezygnuje z NATO, by "obłaskawić" Rosję? Zaskakujące słowa ambasadora

Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Wadym Prystajko nie wykluczył, że jego kraj zrezygnuje z działań zmierzających do dołączenia do NATO, jeśli miałoby to zapobiec wojnie z Rosją. - Jeśli będziemy musieli pójść na jakieś poważne ustępstwa, to jest coś, co moglibyśmy zrobić - powiedział w rozmowie z BBC.

