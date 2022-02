Zobacz wideo Wojna Rosja-NATO jest prawdopodobna? Przydacz: Nie sądzę, żeby Rosja miała taki potencjał

Władze Ukrainy zapowiedziały, że w ciągu 48 godzin zwołają posiedzenie z udziałem Rosji i innych stron Dokumentu Wiedeńskiego OBWE w sprawie rozmieszczenia rosyjskich wojsk przy granicy i na Krymie. Jak tłumaczył szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, Rosja nie odpowiedziała na zapytanie Ukrainy na podstawie Dokumentu.

Minister Kułeba zapowiedział na Twitterze, że wobec tego Kijów decyduje się na kolejny krok - Ukraina zwołuje spotkanie z Rosją i stronami dokumentu. Moskwa będzie musiała się na nim wytłumaczyć z obecności swoich sił na granicy z Ukrainą oraz swoich wojsk na okupowanym przez nią Krymie.

W piątek Ukraińcy na mocy Dokumentu Wiedeńskiego zwrócili się do Rosji o przekazanie szczegółowych informacji w sprawie działalności swoich wojsk na pograniczu z Ukrainą i Krymie. Moskwa miała dwa dni na odniesienie się do sprawy, ale zignorowała zapytanie. Dokument Wiedeński to seria porozumień ponad 50 państw, które zgodziły się udostępniać sobie wzajemnie informacje o siłach zbrojnych. Przejrzystość działań zbrojnych ma na celu łagodzenie napięć i budowanie zaufania.

Ukraina wnioskowała o informacje o obszarze ruchów wojsk Rosji, przewidywanej dacie ich zakończenia, nazwach i oznaczeniach jednostek oraz typach uzbrojenia, jakie te posiadają.

USA ujawniają informacje "by zapobiec wojnie"

Ukraińskie władze powtarzają apele o spokój i niepoddawanie się panice wobec niepokojących doniesień sojuszników o możliwej rosyjskiej inwazji. Rosja nazywa komunikaty Waszyngtonu "prowokującymi" i "histerycznymi". Tymczasem amerykańska administracja tłumaczy, że upublicznia informacje o rosyjskich ruchach "by zapobiec wojnie", a nie ją wywołać. Mówił o tym w CNN Jake Sullivan, doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa.

- Działamy w taki sposób, by nie dać Rosji możliwość działania z zaskoczenia. Upewniamy się, że przedstawiamy światu to, co widzimy, w tak transparentny i zrozumiały sposób, jak tylko możemy. Dzielimy się informacjami tak szeroko, jak to możliwe. I będziemy to robić dalej - powiedział.

To właśnie Sullivan w ostatnich dniach mówił, że rosyjska inwazja na Ukrainę jest w tej chwili możliwa "lada dzień". Jednocześnie podkreślał, że to, iż istnieje taka możliwość nie znaczy, że musi do niej dość, a Waszyngton liczy na pokojowe i dyplomatyczne rozwiązanie.

Blokada Ukrainy za pomocą rosyjskich NOTAM

"Wszystkie rodzaje sił zbrojnych bliżej granic Ukrainy"

Doradca Joe Bidena stwierdził też, że od listopada USA obserwują ruchy rosyjskich wojsk i pozycjonowanie ich wokół Ukrainy, w tym na terytorium Białorusi. Podkreślił, że od początku dane wywiadowcze wskazywały, że jeśli miałoby dojść do nowej inwazji, to mogłoby się to stać na początku tego roku, w styczniu lub lutym.

W ciągu ostatnich 10 dni widzimy przyspieszenie tych działań i gromadzenie wszelkich rodzajów sił militarnych bliżej granic Ukrainy. Są na pozycjach, z których mogłoby rozpocząć działania wojskowe (przeciwko Ukrainie - red.) bardzo szybko

- powiedział. Wiedza na ten temat ma pochodzić z "różnorakich źródeł". Sullivan pokreślił jednocześnie, że "nie może przewidywać", czy Kreml zdecyduje się na atak, czy nie. - Tym, co mogę robić, jest upewnienie się, że jesteśmy gotowi na taką ewentualność - i jesteśmy gotowi odpowiedzieć szybko i zdecydowanie - powiedział.

Wcześniej podczas rozmowy z CNN Jake Sullivan mówił, że nagromadzenie i manewrowy jednostek dają Rosji możliwość przeprowadzenia ataku, ale nie znaczy to, iż - wedle wiedzy Waszyngtonu - taka decyzja została podjęta. Doradca Bidena zapewnił, że kraj jest gotowy kontynuować ścieżkę dyplomatyczną.

Generał błoto pokazuje, na co go stać. Rosyjskie czołgi grzęzną

Misja OBWE. Rosja mówi o "prowokacji"

Tymczasem w niedzielę Rosja sama mówiła o "możliwej prowokacji" - wobec niej. Chodzi o decyzje niektórych krajów o wycofaniu swoich przedstawicieli z działań Specjalnej Misji Monitorującej (SMM) w Donbasie. Misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) od lat monitoruje strefę konfliktu, w tym przestrzeganie (i łamanie) zawieszenia broni.

Rosyjskie MSZ mówi o "wciąganiu misji OBWE w możliwą prowokację" i zarzuca próby "manipulacji" bezstronną misją.

W niedzielę OBWE oświadczyło, że kraje wysyłające swoich przedstawicieli na misje mogą samodzielnie decydować o przerwaniu ich obecności w danym kraju. Potwierdzono, że "niektóre państwa uczestniczące w misji zdecydowały, że ich przedstawiciele opuszczą Ukrainę w najbliższych dniach". Jednak niezależnie od tego działania misji monitorującej będą kontynuowane.

Misja OBWE w Ukrainie liczy blisko 700 osób, z czego ponad 500 stacjonuje na wschodzie kraju.