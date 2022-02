Ukraińska armia gotowa na inwazję Rosji? Reporter opowiada o doświadczeniach z Donbasu

- Nikt nie powinien być zaskoczony, jeśli Rosja zorganizuje prowokację lub incydent, który następnie wykorzysta do uzasadnienia pierwotnie planowanych działań wojennych - stwierdził w sobotę sekretarz stanu USA Antony Blinken na trójstronnym spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych Korei Południowej i Japonii. Podobny scenariusz rysował w środowym "Studiu Biznes" w Gazeta.pl Piotr Andrusieczko, który ostatni dni spędził w Donbasie. Według reporter Outriders to właśnie ten region Ukrainy jest najbardziej narażony na ewentualny atak lub rosyjskie prowokacje. Jak zmienił się stan ukraińskiej armii przez ostatnich osiem lat? Posłuchaj fragmentu rozmowy.

Zobacz wideo Czy ukraińska armia jest gotowa na inwazję ze strony Rosji? Pytamy Piotra Andrusieczko

Przypomnijmy, że w piątek wieczorem doradca prezydenta USA Joe Bidena Jake Sullivan przekazał, że do inwazji Rosji na Ukrainę może dojść w każdym momencie i nie jest wykluczone, że stanie się to jeszcze w trakcie igrzysk olimpijskich w Pekinie. "Anglosasi potrzebują wojny. Za wszelką cenę. Prowokacje, dezinformacja i groźby to ich ulubione rozwiązanie własnych problemów" - skomentowała w odpowiedzi rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.