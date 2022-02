Niemcy. Prezydent Frank-Walter Steinmeier wybrany na drugą kadencję. Konkurenci nie mieli szans

Dla zachowania reżimu sanitarnego głosowanie zostało przeniesione z Bundestagu do sąsiedniego Domu Paula Löbego, gdzie znajduje się większość biur poselskich. Obecny gospodarz Zamku Bellevue Frank-Walter Steinmeier uzyskał już w pierwszej turze 1045 z 1437 oddanych głosów.

Oprócz SPD, FDP i Zielonych na jego reelekcję przyzwoliła także frakcja CDU/CSU, co spotkało się z dezaprobatą jej konserwatywnego zaplecza.

Niemcy. Frank-Walter Steinmeier wybrany na drugą kadencję

Jednym z rywali Franka-Waltera Steinmeiera był 57-letni polityk CDU Max Otte, który postanowił wystartować z ramienia AfD. W obozie chadecji jego decyzja wywołała oburzenie, a w prasie pojawiły się głosy wzywające go do oddania legitymacji partyjnej. On sam zaznaczył, że działał zgodnie z konstytucją i chciał jedynie "wyrwać swoją partię z letargu"

Prezydenta w Niemczech wybiera Zgromadzenie Federalne, składające się z posłów Bundestagu i przedstawicieli władz landów. Mimo formalnego statusu pierwszej osoby w państwie niemiecki prezydent nie pełni istotnej roli, w przeciwieństwie do kanclerza.

Autor: Wojciech Osiński/Berlin; Informacyjna Agencja Radiowa