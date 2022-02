Ukraina. Jest oficjalne stanowisko ws. ambasady USA w Kijowie. Zostają tylko niezbędni pracownicy

Departament Stanu USA ogłosił, że od jutra ambasada w Kijowie zawiesza pomoc konsularną. Będzie ona świadczona częściowo przez placówkę we Lwowie. Nie będzie mogła jednak ona wydawać paszportów ani wiz. Amerykańscy obywatele będą mogli też ubiegać się o pomoc dyplomatyczną w ambasadach USA niektórych krajów sąsiadujących z Ukrainą.

Amerykański Departament Stanu wzywa też swoich rodaków, by powstrzymali się od podróży na Ukrainę, a obecnych tam obywateli USA wzywa do jak najszybszego opuszczenia jej terytorium. Wcześniej o planach ewakuacji ambasady donosiła agencja AP.

Ukraina. Rosja odpowiada USA i "optymalizuje" obsadę ambasad

O ewakuacji części swojego personelu dyplomatycznego poinformowała w sobotę również Rosja. W depeszy podanej przez rosyjską państwową agencję RIA Novosti cytowane jest oświadczenie rzeczniczki MSZ. Maria Zacharowa informuje, że "w obawie przed możliwymi prowokacjami ze strony reżimu kijowskiego i państw trzecich" obsada rosyjskich placówek dyplomatycznych została "zoptymalizowana". Zacharowa podkreśliła, że ambasada i konsulaty nadal będą pełniły swoje funkcje. Odnosząc się do decyzji niektórych państw zachodnich o wycofaniu personelu dyplomatycznego, przedstawicielka resortu stwierdziła, że Amerykanie i Brytyjczycy "są świadomi przygotowań do działań zbrojnych na Ukrainie".

Joe Biden zaapelował w piątek do Amerykanów przebywających na Ukrainie, aby opuścili ten kraj. W wywiadzie dla telewizji NBC News prezydent ostrzegł, że w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego obywatele USA mogą nie mieć czasu na ewakuację. Biden powiedział też, że nie przewiduje ewakuacji obywateli USA z Ukrainy w przypadku rosyjskiej inwazji, ponieważ mogłoby to doprowadzić do bezpośredniego konfliktu zbrojnego pomiędzy USA i Rosją.

Do opuszczenia Ukrainy wezwali swoich obywateli również w ostatnim czasie ministerka spraw zagranicznych Kanady Mélanie Joly oraz premier Australii Scott Morrison. Podobne apele wystosowały wcześniej m.in. Japonia, Korea Południowa, Izrael, Wielka Brytania, Łotwa oraz Unia Europejska.