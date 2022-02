Rosja odpowiada na doniesienia o możliwej inwazji na Ukrainę. "Histeria Białego Domu"

Doradca prezydenta USA Joe Bidena Jake Sullivan przekazał w piątek, że do inwazji Rosji na Ukrainę może dojść w każdym momencie i nie jest wykluczone, że stanie się to jeszcze w trakcie igrzysk olimpijskich w Pekinie. "Anglosasi potrzebują wojny. Za wszelką cenę. Prowokacje, dezinformacja i groźby to ich ulubione rozwiązanie własnych problemów" - skomentowała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

