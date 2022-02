Kolejne kraje apelują do obywateli: "opuśćcie Ukrainę, póki jest transport". Rozdzwoniły się telefony

Prezydent USA Joe Biden zaapelował w czwartek do Amerykanów przebywających na Ukrainie o natychmiastowe opuszczenie tego kraju. W wywiadzie dla telewizji NBC News ostrzegł, że w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego obywatele USA mogą nie mieć czasu na ewakuację.

REKLAMA

Biden powiedział też, że nie przewiduje ewakuacji obywateli USA z Ukrainy w przypadku rosyjskiej inwazji, ponieważ mogłoby to doprowadzić do bezpośredniego konfliktu zbrojnego pomiędzy USA i Rosją.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Apel powtórzył w piątek doradca Bidena ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan. - Chcemy to powiedzieć bardzo jasno: każdy Amerykanin na Ukrainie powinien wyjechać jak najszybciej - zaznaczył. - Jeśli zostaniecie, podejmujecie ryzyko, nie ma żadnej gwarancji, że będzie inna szansa na wyjazd - dodał.

Amerykańscy urzędnicy wykonują też telefony bezpośrednio do obywateli znajdujących się na Ukrainie z pytaniem, czy zaplanowali już wyjazd.

"Departament Stanu USA już dzwoni do obywateli USA przebywających na Ukrainie i mówi im, że powinni natychmiast opuścić kraj. Nie chodzi o automatyczną wiadomość - prawdziwa osoba jest na linii, pyta, czy ludzie zorganizowali podróż powrotną" - relacjonuje dziennikarz Christopher Miller z BuzzFeedNews.

Zobacz wideo Wojna Rosja-NATO jest prawdopodobna? Przydacz: Nie sądzę, żeby Rosja miała taki potencjał

Apele o opuszczenie Ukrainy

Brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych, Wspólnoty i Rozwoju wydało w piątek komunikat, którym odradziło "wszelkich podróży" na Ukrainę i zaapelowało do obywateli brytyjskich na Ukrainie o opuszczenie kraju, "dopóki dostępny jest transport komercyjny".

"Wszelkie rosyjskie działania wojskowe na Ukrainie poważnie wpłynęłyby na zdolność ambasady brytyjskiej w Kijowie do udzielenia jakiejkolwiek pomocy konsularnej. W takich okolicznościach obywatele brytyjscy nie powinni oczekiwać zwiększonego wsparcia konsularnego ani pomocy w ewakuacji" - podkreślono.

Doradca Bidena: Inwazja na Ukrainę może zacząć się w każdej chwili

Podobny komunikat wydało MSZ Łotwy. "Sugerujemy korzystanie z wszelkich dostępnych bezpiecznych środków transportu – lotów lub tras lądowych do lub przez państwa członkowskie UE/NATO" - wskazano.

"Ze względu na powagę sytuacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza obecnie wyjazdy na Ukrainę" - zaznaczył łotewski resort.

Apel wystosowało także norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Norwegia, podobnie jak inne kraje, odradza wyjazdy na Ukrainę i zachęca obywateli do jej opuszczenia.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza również wszelkie podróże lub pobyt w Rosji bliżej niż 250 km od granicy z Ukrainą" - czytamy w komunikacie. Odradzono również "wszelkie podróże po całej Białorusi z wyjątkiem Mińska".

Reuters: Kolejne 3 tys. żołnierzy USA przyleci do Polski

Specjalnego komunikatu ws. Ukrainy nie wydał do tej pory polski resort dyplomacji. W zakładce "Ukraina" na stronie MSZ widnieje informacja, że ministerstwo odradza wszelkich podróży "do znajdujących się poza kontrolą władz ukraińskich części obwodów donieckiego i ługańskiego oraz terenów przyległych do linii rozgraniczenia wojsk" i na Półwysep Krymski".

Jednocześnie "Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne, na pozostałym obszarze Ukrainy".