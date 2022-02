Reuters: Kolejne 3 tys. żołnierzy USA przyleci do Polski. "Najbliższe dni"

Urzędnicy, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedzieli w rozmowie z Agencją Reutera, że amerykańskie oddziały będą pochodzić z 82. Dywizji Powietrznodesantowej z siedzibą w Fort Bragg w Karolinie Północnej, a nie z sił amerykańskich w Europie.

Kolejni żołnierze USA przylecą do Polski w najbliższych dniach

- Do inwazji Rosji na Ukrainę może dojść również w trakcie igrzysk olimpijskich odbywających się w Pekinie - przekazał w piątek Jake Sullivan, doradca prezydenta USA Joe Bidena, podczas konferencji konferencji prasowej. - Jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, zacznie się to zapewne od bombardowania i ataków rakietowych - stwierdził.

Reuters pisze, że kolejni żołnierze mają przybyć do Polski w "najbliższych dniach". Oczekuje się, że stanie się to już w przyszłym tygodniu. Wcześniej Stany Zjednoczone zdecydowały o wysłaniu do Polski 1700 żołnierzy, którzy już przybyli do naszego kraju. W czwartek do Polski trafili także żołnierze brytyjscy.

Stany Zjednoczone podkreślają, że wciąż w gotowości pozostaje grupa 8500 żołnierzy, którzy mogą w razie potrzeby zostać rozmieszczeni w Europie.

Ze względu na napiętą sytuację w regionie ambasadorowie NATO zwołali także nadzwyczajne spotkanie ws. możliwej inwazji na Ukrainę. Informację tę potwierdziło brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej kilku NATO-wskich dyplomatów. Dziennikarz Radia Wolna Europa Rikard Jozwiak przekazał z kolei, że na spotkaniu padło: "sytuacja jest naprawdę poważna, naprawdę niepokojąca, ale jeszcze nie bez wyjścia, przyszły tydzień będzie decydujący".

Wcześniej odbyła się zwołana przez Joe Bidena telekonferencja przywódców krajów NATO - brał w niej udział m.in. Andrzej Duda. Relacjonując przebieg rozmowy, podkreślał, że "absolutnie nie wolno się zgodzić na ograniczanie suwerenności Ukrainy".- Trzeba z Rosją rozmawiać, prowadzić dialog, szukać możliwości, w jaki sposób Rosja mogłaby z twarzą wyjść z tej całej sytuacji, ale na pewno nie poprzez ustępstwa, które będą powodowały ograniczenie suwerenności [Ukrainy i] które będą powodowały osłabienie Sojuszu Północnoatlantyckiego - mówił.