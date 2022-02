Blokada Ukrainy za pomocą rosyjskich NOTAM. System bezpieczeństwa, który ma drugie dno [TAKA CIEKAWOSTKA]

W tym tygodniu rosyjskie wojsko wydało szereg NOTAM dla wód okalających półwysep Krymski. Wszystkie ostrzegają przed zaplanowanymi na nadchodzący tydzień szeroko zakrojonymi ćwiczeniami morskimi z użyciem ostrej amunicji. Rzecz co do zasady normalna, ale przestaje taką być, kiedy się spojrzy na mapę.

Najpierw zakres rosyjskich ćwiczeń miał być taki.

To by oznaczało praktyczne odcięcie dostępu do drugiego największego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Czyli tym dużym zamkniętym akwenie na wschód (w prawo na mapie) od Krymu.

Wywołało to od razu poważne poruszenie, ponieważ można by to próbować interpretować jako próbę blokady morskiej. Zgodnie z konwencją o określeniu napaści podpisaną w 1933 roku w Londynie między innymi przez ZSRR państwo, które jako pierwsze rozpocznie blokadę morską portów lub wybrzeża innego państwa, staje się napastnikiem. Nie wiadomo czy to spowodowało jakąś refleksję Rosjan, czy był to po prostu przypadek, ale po dwóch dniach szeroko zakrojone ćwiczenia na Morzu Azowskim odwołano. Stosowne NOTAM zostało wycofane. W zamian za to pojawiły się jednak nowe, obejmujące swoim zasięgiem jeszcze większą część Morza Czarnego.

W reakcji na rosyjskie kroki, Kijów w czwartek wystosował protest wobec "blokowania części Morza Czarnego, Morza Azowskiego i cieśniny Kerczeńskiej. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Oleg Nikolenko oznajmił, że "wyjątkowo duży obszar ćwiczeń w praktyce uniemożliwia nawigację międzynarodową zarówno w powietrzu jak i na wodzie". Nazwał to też "częścią wojny hybrydowej przeciw Ukrainie".

Tylko dbają o bezpieczeństwo

Rosjanie raczej nic sobie z tego nie zrobią. Duże ćwiczenia floty na Morzu Czarnym zapowiadali już od tygodni. Ściągają na tę okazję okręty z innych flot, nawet z Dalekiej Północy. Na pewno w ich trakcie zostaną odpalone jakieś rakiety przeciwlotnicze i przeciwokrętowe, które potrafią pokonywać setki kilometrów. Formalnie wysyłając NOTAM, Rosjanie jedynie dbają o bezpieczeństwo ruchu lotniczego i morskiego.

Taka jest bowiem idea stojąca za tym mechanizmem. Skrót NOTAM (NOtice To AirMen) można rozszyfrować jako "informacja skierowana do lotników". Koncepcję takich uniwersalnych informacji stworzono po II wojnie światowej na ramach budowania nowego porządku międzynarodowego wokół Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1947 roku podpisano Konwencję Chicagowską, regulującą podstawy cywilnego ruchu lotniczego i tworzącą ICAO, Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego. W jej ramach skodyfikowano też ideę NOTAM.

Od tamtego momentu wszystkie państwa miały zacząć wydawać zwięzłe komunikaty z ważnymi informacjami dla załóg lotniczych w jednym formacie. Łatwym do odczytania i zrozumienia. Mogło się w nich znajdować wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa i może mieć wpływ na lot. Od informacji o remoncie pasa startowego na lotnisku X, przez awarię oświetlenia na lotnisku Y, po duże ćwiczenia wojskowe. Dzisiaj ten system jest zautomatyzowany. Piloci, planując trasę lotu, mogą łatwo sprawdzić wszystkie NOTAM, które mogą jej dotyczyć.

Z biegiem czasu NOTAM zaczęto też obserwować w ruchu morskim, choć dla załóg statków są oddzielne komunikaty określane jako NM (Notice to Mariners). Jednak kiedy jakieś państwo publikuje NOTAM dotyczący przestrzeni powietrznej nad danym obszarem morza, informując o możliwości znalezienia się w niej rakiet czy pocisków, to jest to zjawisko równie niebezpieczne dla statków znajdujących się poniżej. W praktyce komunikaty mają więc znaczenie nie tylko dla lotników.

Nie ma zakazu, więc wszystko można

Dlaczego w ogóle Rosjanie mogą sobie ogłaszać takie wielkie obszary morza jako zagrożone ich ćwiczeniami? Bo nie zabrania im tego prawo. Na wodach międzynarodowych, czyli dalej niż 12 mil morskich od brzegu (około 22 km), panuje wolnoamerykanka. Są pewne ograniczenia co do działalności gospodarczej w tak zwanych strefach wyłączności ekonomicznej, które sięgają do 370 km od brzegu. Nie obejmuje to jednak ćwiczeń wojskowych czy ruchu okrętów.

Ogłaszając swoje NOTAM, Rosjanie nie naruszają więc prawa. Omijają nimi wody terytorialne innych państw, choć w przypadku Krymu sprawa nie jest oczywista, ponieważ formalnie to terytorium Ukrainy. Faktycznie jest ono jednak obecnie kontrolowane przez Rosję, która traktuje je jako własne.

W praktyce tego rodzaju szeroko zakrojone NOTAM muszą wywoływać irytację sąsiednich państw. To tak jakby Flota Bałtycka ogłosiła ćwiczenia zamykające Zatokę Gdańską z wyłączeniem korytarza na 22 kilometry wzdłuż Półwyspu Helskiego. Na tydzień. Dałoby się ominąć, ale wpłynęłoby to na wiele szlaków żeglugowych i korytarzy powietrznych wiodących na północ.

Co jednak istotne, NOTAM nie są zakazem. Tak jak Rosjanie mogą je ogłaszać na wodach międzynarodowych bez większych ograniczeń, tak samo inni mogą je ignorować. Nie będzie żadnych okrętów i samolotów patrolujących granice obszaru objętego ostrzeżeniem. Szansa na trafienie rakietą czy pociskiem będzie niewielka. Jest niemal pewne, że siły zbrojne Ukrainy czy NATO i tak będą działać w obszarach objętym NOTAM. Zwłaszcza zachodnie samoloty zwiadowcze.

Ryzyko jednak pozostaje. W 2001 roku nad Morzem Czarnym doszło do najprawdopodobniej omyłkowego zestrzelenia rosyjskiego samolotu pasażerskiego przez ćwiczące ukraińskie wojsko. Rakieta przeciwlotnicza bardzo dalekiego zasięgu S-200 odpalona z Krymu, wyleciała poza poligon i trafiła maszynę Tu-154 lecącą nad Morzem Czarnym z Izraela do Rosji. Zginęły wszystkie 78 osób na pokładzie.