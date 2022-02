80-latka nie udostępniła wyniku Wordle, więc córka wezwała policję. Seniorka była więziona w piwnicy

5 lutego do domu Denyse Holt wtargnął nagi i poraniony szkłem z okna, które wybił, zakrwawiony mężczyzna. 32-letni James H. Davis III groził kobiecie nożycami - podaje BBC. Mężczyzna zapewniał, że nie skrzywdzi seniorki, ale zmusił ją do wzięcia kąpieli z nim. Później zabrał z kuchni noże, odłączył telefony i zamknął kobietę w zimnej piwnicy.

REKLAMA

Córka kobiety, mieszkająca w Seattle, po drugiej stronie kraju, zwróciła uwagę, że tego dnia 80-latka nie udostępniła swojego wyniku w grze Wordle, co robiła codziennie. Kobieta zdecydowała się więc wezwać policję, która przyjechała sprawdzić stan seniorki - ta od kilkunastu godzin była zamknięta w zimnej piwnicy. Davis poddał się, dopiero gdy na miejscu pojawił się oddział SWAT i użyto wobec niego paralizatora.

- Nie sądziłam, że to przeżyję. Byłam w szoku. Starałam się przetrwać - mówiła 80-latka w rozmowie z CNBC. Holt była zmarznięta, ale nie ucierpiała w ataku mężczyzny.

Davisowi postawiono m.in. zarzuty wtargnięcia z bronią, porwania i ataku na policjanta.

Na czym polega gra Wordle?

Wordle to pomysłowa łamigłówka, która potrafi wciągnąć na długo. Od tygodni jest o niej coraz głośniej, a internet zalewa fala tweetów z wynikami z gry. To prosta gra, polegająca na odgadywaniu słów. Każde słowo składa się z pięciu liter, a gracz ma do dyspozycji sześć szans. I tyle. Bez jakiejkolwiek podpowiedzi na starcie, gracz musi odgadnąć, jakie słowo mają na myśli twórcy łamigłówki. Jak zatem zrobić to w maksymalnie sześciu próbach?

Zasada jest prosta. Wpisujemy dowolne pięcioliterowe słowo, a system podpowiada, które z liter występują w tym szukanym. Te litery, które pojawiają się w docelowym słowie, ale na innym miejscu (np. nie jako trzecia, ale jako pierwsza litera) zaznaczane są na żółto, a te, umiejscowione poprawnie na zielono. Wszystkie pozostałe litery świecą się na szaro.