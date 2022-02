Erupcję wulkanu można było zaobserwować w wielu miejscach na Sycylii (południowe Włochy) m.in. w Katanii i Taorminie, widać ją było także z Wysp Liparyjskich. Poniżej znajduje się wideo, na którym na bieżąco relacjonowana jest aktywność Etny.

Sycylia. Strumienie lawy wydobyły się z wulkanu Etna

W czwartek wieczorem Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii Etneo Observatory ogłosił, że o godzinie 20.40 została zarejestrowana aktywność Etny. Lawa wydobyła się z południowo-wschodniego krateru, a erupcja wulkanu wytworzyła chmurę o wysokości około 10 kilometrów - informuje portal Lasicilia.it.

Lawa wypływała z krateru i przemieszczała się trzema strumieniami. Dwa poruszały się w kierunku Valle del Bove (wielkie zagłębienie na wschodnich zboczach Etny, z trasami do wędrówek), a trzeci w stronę południową. Każdy z nich pokonał kilkaset metrów - wyjaśnił portal Tg24.sky.it. W dalszym ciągu poziom drgań wewnętrznych kanałów magmowych Etny jest bardzo wysoki.

Wybuch Etny. Relacje w mediach społecznościowych .

Kiedy doszło do wybuchu Etny w mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań i zdjęć pokazujących aktywność sycylijskiego wulkanu. "Etna nie jest do końca znana z wytwarzania piroklastycznych przepływów, chociaż są one dość powszechne podczas jej gwałtownych, napadowych epizodów. Oto miły maluch podczas potężnego paroksyzmu wieczorem 10 lutego 2022 r." - napisał na Twitterze Boris Behncke, wulkanolog z INGV-Osservatorio Etneo (Katania, Sycylia).

Wielu internautów opublikowało w sieci zdjęcia Etny i chwaliło się, że uchwyciło widok na aktywny wulkan.

"Widok z dachu znajomych" - napisała jedna z osób przyglądających się spektakularnej erupcji Etny.

Etna powstała ok. 500 tysięcy lat temu, ma powierzchnię ok. 1250 km kw. To największy wulkan w Europie, sięga 3323 m.n.p.m., ma ponad 270 kraterów bocznych. Etna jest wulkanem czynnym, jednym z najbardziej aktywnych na świecie. Wybuchał ponad 200 razy. Stoki na dole wulkanu są zaludnione, więc silne i gwałtowne erupcje stanowią dla ludności potencjalne zagrożenie.