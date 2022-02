"Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Prezydentem Turcji o sytuacji wokół Ukrainy. Obaj przywódcy podkreślili konieczność deeskalacji napięcia i wymienili się poglądami na temat sytuacji w regionie" - napisał na Twitterze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

REKLAMA

Prezydenci zgodzili się, że prawo międzynarodowe musi być bezwzględnie przestrzegane, co oznacza brak zgody na siłowe ograniczenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Polski prezydent "przekazał też rozmówcy życzenia szybkiego powrotu do zdrowia". Recep Erdogan ogłosił w sobotę, że on i jego małżonka są zakażeni wariantem koronawirusa omikron.

Zobacz wideo Wojna Rosja-NATO jest prawdopodobna? Przydacz: Nie sądzę, żeby Rosja miała taki potencjał

Więcej najnowszych informacji ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

W czwartek prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Z kolei marszałkini Sejmu Elżbieta Witek odbyła rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem.

Rozmowa marszałek Elżbiety Witek z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy

Elżbieta Witek zapewniła o solidarności Polski z narodem ukraińskim w obliczu niebezpieczeństwa i przypomniała, że Sejm zaapelował do rządów państw NATO i UE o udzielenie wsparcia Ukrainie, znajdującej się w obliczu wojny.

Duda przed wylotem do Berlina: Potrzeba jedności wewnątrz Polski

Marszałek Sejmu podkreśliła, że Polska sprzeciwia się łamaniu ukraińskiej integralności terytorialnej i naruszaniu granic. Wspomniała również o aktywności członków polskiego rządu na rzecz zachowania nienaruszalności jej terytorium i niepodległości Ukrainy.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk złożył na ręce Marszałek Sejmu podziękowania i wyraził wdzięczność za postawę Polski. Zaprosił również grupę parlamentarzystów na spotkanie w ukraińskim parlamencie.

Andrzej Duda odbywa szereg spotkań dyplomatycznych ws. Ukrainy

W poniedziałek w Brukseli prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefami instytucji unijnych i podkreślił znaczenie jedności europejskiej w obliczu ryzyka eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainie. Prezydent rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

Szczyt Trójkąta Weimarskiego. Jest stanowisko ws. Ukrainy

Duda powiedział, że rozmowy zdominowała tematyka bezpieczeństwa na wschodzie Europy - Zgodziliśmy się, że przede wszystkim to, czego potrzebujemy, to jest jedność europejska. Jedność i jeszcze raz jedność, że zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Sojuszu Północnoatlantyckim - po pierwsze - powinniśmy działać wspólnie i w porozumieniu co do każdego działania, które podejmujemy, tak wszyscy razem, jak i każdy z osobna. A po drugie, że przede wszystkim potrzebujemy jedności, że cały świat, że także i ci, którzy z nami prowadzą różnego rodzaju dyskusje, jak również i ci, którzy tworzą pewne napięcia międzynarodowe, muszą tutaj widzieć jedność, bo tylko tą drogą jesteśmy w stanie obronić pokój - podkreślał prezydent.

W kolejnych dniach Duda wziął udział także w spotkaniu w ramach Trójkąta Weimarskiego, gdzie rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec - Olafem Scholzem.