Salwador. Kobieta skazana za poronienie wyszła z więzienia po 10 latach

W Salwadorze aborcja jest nielegalna od 1998 roku. Nie można przeprowadzić jej nawet wtedy, gdy życie kobiety jest zagrożone. Jeśli jednak któraś z kobiet zdecyduje się na aborcję, grozi jej wieloletnie więzienie. Zakaz aborcji został wprowadzony po kampanii tamtejszych prawicowych polityków oraz Kościoła katolickiego.

W ciągu ostatnich 20 lat Salwador ścigał 181 kobiet, które poroniły. Od 2009 roku organizacji Herrery udało się uwolnić 61 z nich.

Salwador. Skazana za poronienie odsiedziała w więzieniu 10 lat

Jak informuje "The Guardian", Elsy, która została skazana za poronienie, wyszła z więzienia po 10 latach sądowej batalii. Dzięki pomocy lokalnej organizacji - Obywatelskiej Grupy za Dekryminalizacją Aborcji, udało się jej wyjść z więzienia 20 lat wcześniej.

- Świętujemy, że Elsy została uwolniona po tym, jak niesprawiedliwie przebywała w więzieniu przez ponad 10 lat - powiedziała Morena Herrera ze wspomnianej organizacji, cytowana przez "The Guardian". Jak dodała, wyrok został złagodzony, a jej prawa przywrócone. Kobieta wróciła już do swojej rodziny we wschodniej części Salwadoru.

28-latka skazana. Gdy poroniła, nie otrzymała pomocy. Została aresztowana

W czerwcu 2011 roku Elsy była 28-letnią samotną matką, która pracowała jako pomoc domowa. Gdy poroniła, szukała pomocy medycznej. Nie otrzymała jej. Zamiast wsparcia lekarzy została aresztowana pod zarzutem przerwania ciąży. Po procesie, w którym nie miała prawidłowo ustanowionego obrońcy, została skazana na 30 lat więzienia za zabójstwo.