Myśliwce do Polski, bombowce strategiczne do Wielkiej Brytanii. Ruch Amerykanów w powietrzu

O przebazowaniu myśliwców F-15 z bazy Lakenheath poinformowało NATO. Mają być elementem wsparcia wschodniej flanki NATO wobec kryzysu bezpieczeństwa w regionie.

F-15 z bazy Lakenheath zostały wysłane na wschód NATO już pod koniec stycznia. Stacjonowały tydzień w Estonii, oficjalnie w ramach ćwiczeń.

W przeszłości F-15 zjawiały się już kilka razy w Polsce, choć nie są częstymi gośćmi. Pokazywaliśmy zdjęcia i nagrania ich ostatniej dużej wizyty w kwietniu 2021 roku.

Bombowce na wymownych ćwiczeniach

Jednocześnie cywilni amatorzy śledzący aktywność lotnictwa wojskowego zauważyli, że w czwartek w nocy czasu polskiego z bazy w Luizjanie wystartowały cztery bombowce strategiczne B-52. Maszyny skierowały się następnie na wschód w kierunku Wielkiej Brytanii. Około południa były już nad Irlandią. Najpewniej zmierzają do bazy RAF Fairford, gdzie rutynowo na krótkie pobyty zjawiają się amerykańskie bombowce strategiczne.

Przylot B-52 przewidzieli już kilka dni temu brytyjscy dziennikarze branżowi. Zrobili to za sprawą przylotu do Fairford samolotów z obsługą i wsparciem, które zazwyczaj zapowiadają przybycie bombowców. Oficjalnie amerykańskie wojsko nie wydało w tej sprawie żadnego komunikatu, jednak można się spodziewać, że jest to misja co do zasady rutynowa. Amerykanie regularnie wysyłają swoje bombowce strategiczne do Europy. Ma to dawać ich załogom okazję do poćwiczenia działania w tym regionie i nauczenia się współpracy z różnymi sojusznikami.

Niezależnie od tego napięta sytuacja w Europie na pewno sprawi, że ruchy amerykańskiego lotnictwa będą interpretowane inaczej. Jako element szerszego prężenia muskułów przez NATO i Rosję. Amerykanie przerzucają właśnie drogą powietrzną elementy 82. Dywizji Powietrznodesantowej do Polski i Niemiec. Ich samoloty zwiadowcze wszelkiej maści krążą natomiast nieustannie nad Ukrainą, podglądając aktywność rosyjskiego wojska u granic tego kraju.