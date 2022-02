Kijów. Miasto usiane schronami, które mogą przyjąć cywilów. Nie wszyscy o nich wiedzą [MAPA]

Zobacz wideo Inwazja Rosji na Ukrainę jest realna? Przydacz: Rosja chce podnosić poziom napięcia

W Kijowie oficjalnie znajduje się prawie pięć tysięcy obiektów, w których ludzie mogą szukać schronienia w przypadku zagrożenia. 500 z nich to właściwe schrony, przeznaczone przede wszystkim dla personelu obiektów strategicznych - elektrowni, fabryk, szpitali. "Reszta mieszkańców może liczyć na ukrycia i schrony podwójnego przeznaczenia" - pisze w swoim reportażu opublikowanym przez OKO.press Paweł Pieniążek, który sam odwiedził kilkanaście takich obiektów.

Schrony Kijowa naniesione na mapę. Reporter postanowił je sprawdzić osobiście

Jak informowaliśmy, blisko rok temu władze Kijowa opublikowały interaktywną mapę ze schronami "podwójnego przeznaczenia" - to miejsca takie jak podziemne parkingi, piwnice, podziemne przejścia czy stacje metra. Kijowski magistrat nie przekazał wówczas, że przyczyną opublikowania spisu schronów jest zagrożenie z Rosji, ale sytuacja na wschodzie kraju już wówczas była bardzo napięta (nie zmienia się to od początku wojny w Donbasie). Schronów w mieście od 2014 sukcesywnie przybywa - od tego czasu ich liczba, zdaniem władz, zwiększyła się trzykrotnie (niektóre zaś powstały wiele lat temu).

Interaktywna mapa schronów jest wciąż aktualizowana, a im bardziej napięta sytuacja na linii Ukraina-Rosja, tym o schronach mówi się więcej. Władze Kijowa podkreślają, że kluczowym schronem w przypadku ataku Rosji ma być także liczące 47 stacji kijowskie metro - wiele przystanków znajduje się głęboko pod ziemią.

Obiekty, które mają posłużyć za schron w Kijowie, można zobaczyć na mapie pod TYM adresem.

Wizytę w jednym ze schronów pokazała ostatnio stacja CBC News:

Z reportażu OKO.Press wynika, że wielu mieszkańców nie wierzy, że w razie zagrożenia schrony z mapy na coś się zdadzą. - Przecież ten budynek nie wytrzyma żadnej bomby - powiedziała reporterowi jedna z kobiet pracująca nieopodal miejsca, gdzie miał znajdować się schron nr IV. Niektórzy mieszkańcy są zaskoczeni, że np. miejsca ich pracy na mapie oznaczono jako potencjalne schrony (jedna z takich lokalizacji to restauracja z owocami morza). Jak relacjonują mieszkańcy w rozmowie z Pieniążkiem, w ukraińskich mediach mówi się nie tylko o schronach, ale też m.in. o tym, co spakować do ewakuacyjnego plecaka oraz o robieniu zapasów przed wojną.

Na Ukrainie rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe "Burza śnieżna 2022". Jest to odpowiedź na białorusko-rosyjskie manewry prowadzone na terytorium Białorusi. Rosjanie w najbliższych dniach planują także rozpoczęcie ćwiczeń na Morzu Czarnym, oraz Azowskim.

O rozpoczęciu ćwiczeń "Burza śnieżna" poinformował dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Najew. Jak podkreślił, manewry mają charakter ćwiczeń dowódczo-sztabowych, w których wykorzystywane będą doświadczenia standardów NATO w celu doskonalenia obrony, w tym działań asymetrycznych.

Kilka dni temu, ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, anonsując ćwiczenia, informował, że są one odpowiedzią na manewry rosyjsko-białoruskie i potrwają od 10 do 20 lutego w kilku obwodach Ukrainy. Mają być w nich wykorzystane m.in. drony Bayraktar, amerykańskie wyrzutnie Javelin i pociski NLAW, które niedawno Ukraina otrzymała od Wielkiej Brytanii.

10 lutego na Białorusi rozpoczęto manewry, w których bierze udział około 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Dziś też ukraiński MSZ wystosował protest w związku z rozpoczynającymi się 1 lutego rosyjskich morskich manewrach. W ocenie ukraińskiego resortu spraw zagranicznych, praktycznie uniemożliwią one żeglugę na morzach Azowskim i Czarnym.

