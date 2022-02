Wypowiedź deputowanej do Izby Reprezentantów stała się tematem żartów wśród użytkowników mediów społecznościowych. Wywiad z Marjorie Taylor Greene pojawił się w prawicowej telewizji One America News Network. Co dokładnie powiedziała amerykańska polityczka?

Kongresmenka o policji "gazpacho" Nancy Pelosi. "Szpieguje nasz personel i obywateli"

Greene komentowała działania komisji śledczej Izby Reprezentantów, której celem jest zbadanie zdarzeń z 6 stycznia 2021 roku - wówczas to nastąpił atak zwolenników ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na Kapitol w proteście przeciwko wynikom wyborów prezydenckich z listopada 2020 roku.

- Mamy nie tylko więzienie w Waszyngtonie, waszyngtoński gułag, ale też policję gazpacho Nancy Pelosi, szpiegującą członków Kongresu, śledzącą naszą pracę legislacyjną, szpiegującą nasz personel i obywateli amerykańskich - mówiła Marjorie Taylor Greene. Pomyłka polityczki dość szybko spotkała się z komentarzami w mediach społecznościowych.

"Gazpacho to zimna zupa pomidorowa. Gestapo to nazistowska policja. Żadna z tych rzeczy nie jest w porządku" - napisał na Twitterze dziennikarz Jake Sherman z NBC News. "Ja na przykład wolę policję gazpacho. Wiele osób serwuje 'gazpacho' jak salsę (pikantny sos - red.). Czas pociągnąć ich do odpowiedzialności" - dodał dziennikarz "Washington Post" Shane Harris.

Marjorie Taylor Greene znana jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. Amerykanka wielokrotnie porównywała obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa z Holokaustem. Polityczka powielała też wiele nieprawdziwych teorii spiskowych. Ostatnio republikanka zasugerowała nawet, że pożary lasów w Kalifornii były wywołane przez "żydowskie lasery kosmiczne".