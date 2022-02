Wielka Brytania. W samolocie lecącym do USA mogło dojść do gwałtu, zatrzymano jednego z pasażerów

Zobacz wideo Bielizna, która wykrywa gwałt w czasie rzeczywistym. I powiadamia najbliższych o niebezpieczeństwie

Do gwałtu miało dojść w poniedziałek 31 stycznia, w trakcie lotu z Newark w stanie New Jersey w USA do Londynu. 40-letni Brytyjczyk miał zmusić do seksu 40-letnią rodaczkę. Oboje podróżowali w oddzielnych rzędach w luksusowej klasie biznes. Dziennik "The Sun", powołując się na swoje źródło, podaje, że nie znali się przed lotem, ale w hali odlotów oraz na pokładzie mieli rozmawiać ze sobą i pić razem alkohol. Informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona.

Policja zatrzymała i wyprowadziła 40-latka z samolotu

Kobieta powiadomiła personel pokładowy, informując, że została zgwałcona, podczas gdy inni pasażerowie spali. Z relacji pracowników linii United Airlines wynika, że "była bardzo zrozpaczona". Personel natychmiast zawiadomił policję. Po lądowaniu na londyńskim lotnisku Heathrow około godz. 6:40 funkcjonariusze weszli na pokład samolotu, aresztowali mężczyznę pod zarzutem gwałtu i wyprowadzili go na zewnątrz.

Na lotniskowym posterunku pobrano odciski palców 40-latka i próbkę jego śliny do badań DNA. Policjanci przeszukali także kabinę samolotu. Mężczyzna pozostaje pod nadzorem śledczych, ale został zwolniony do domu w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie.

Kobiecie udzielono pomocy psychologicznej. Została już przesłuchana przez wyspecjalizowanych funkcjonariuszy. Brytyjska gazeta pisze, że napaści seksualne w samolotach należą do rzadkości, ale notuje się ich coraz więcej.

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>

