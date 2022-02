Korea Północna zapowiada, że może "wstrząsnąć światem". USA odpowiadają i wzywają do dialogu

Zobacz wideo Tak wyglądał powrót Rosjan z Korei Północnej. Dzieci i bagaże na pokład, a potem jazda po szynach

Tylko w styczniu Korea Północna przeprowadziła co najmniej siedem testów rakietowych. Po raz pierwszy od 2017 roku wystrzeliła rakietę Hwasong-12 - to pocisk balistyczny o szacowanym zasięgu od 3700 do nawet ok. 6000 km, zależnie od wagi ładunku. To oznacza, że teoretycznie mógłby dosięgnąć Australii czy Alaski. Jak podkreśla Reuters, przeprowadzenie tak wielu testów rakietowych spowodowało wzrost międzynarodowego napięcia. Rada Bezpieczeństwa ONZ już dawno zakazała bowiem takich działań.

REKLAMA

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Holandia. Śmierć pary Polaków. "Czegoś się bali, przed czymś uciekali"

Korea Północna zapowiada, że może "wstrząsnąć światem"

We wtorkowym oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Korei Północnej stwierdzono, że seria testów, które przeprowadzono w tym roku, stanowiła "niezwykłe osiągnięcia", które wzmocniły "zdolności odstraszające" kraju. "W dzisiejszym świecie, w którym wiele krajów marnuje czas na porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi poprzez uległość i ślepe posłuszeństwo, tylko nasz kraj może wstrząsnąć światem, wystrzeliwując pocisk, mający w swoim zasięgu kontynent amerykański" - napisał resort. "Na świecie jest ponad 200 krajów, ale tylko kilka ma bomby wodorowe, międzykontynentalne pociski balistyczne i pociski naddźwiękowe" - podkreśliło MSZ.

Departament Stanu USA odpowiedział na oświadczenie Korei Północnej. Jak zaznaczył, Stany Zjednoczone nie mają wrogich zamiarów wobec Pjongjangu i wzywają do powrotu do dialogu. Rzecznik Departamentu Stanu nazwał Koreę Północną zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz globalnych wysiłków na rzecz nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

Nieudane lądowanie, huk, pływający F-35 i afera