W sobotę 5 lutego holenderskie służby odnalazły ciało zaginionego 20-latka. Niedaleko niego ujawnione zostało także ciało kobiety. Teraz wiadomo już, że była nią poszukiwana Wiktoria. Bliscy uruchomili zbiórkę pieniędzy w celu sprowadzenia zmarłej pary do Polski. Tymczasem matka 21-latki zwierzyła się, że jej córka wyraźnie się czegoś obawiała.

Holandia. Matka zmarłej 21-latki przyznaje, że jej córka miała się czegoś obawiać

- Z córką miałam fantastyczny kontakt. Codziennie do mnie dzwoniła. Nagle jej telefon zamilkł. Okazało się, że wszystkie ich rzeczy zostały w mieszkaniu - mówi w rozmowie z "Faktem" pani Agnieszka. - Pamiętam, że córka czegoś się obawiała, choć znała to miejsce, bo po raz drugi już tam pojechała do pracy. Półtora tygodnia wcześniej żaliła mi się, że ktoś ich chyba obserwuje. Była bardzo wystraszona - dodaje kobieta. Z ustaleń bliskich Wiktorii i Konrada wynika także, że w dniu zaginięcia mieli oni pojechać do mechanika, ale do niego nie dotarli.

Zaginięcie pary z Polski w Holandii. Przyczyna śmierci nie jest na razie znana

Para wyjechała do Holandii i podjęła pracę przy testach medycznych w Lelystad. Od 31 stycznia nie było z nimi kontaktu. Strona Zaginieni przed laty podaje, że wszystkie ważne rzeczy osobiste, dokumenty i telefon zostały w domu, w którym zamieszkiwali. Zdaniem rodziny zmarłych kobieta, u której mieszkała para, miała zacząć pakować ich rzeczy już następnego dnia po zaginięciu.

Jak podaje holenderski dziennik "Algemeen Dagblad", rzecznik policji Remco Van Straaten przekazał, że dokładna przyczyna śmierci młodych nie jest jak na razie znana. Dochodzenie trwa, jednak jak stwierdził, jest "mało prawdopodobne", by doszło do przestępstwa.

