Turcja. Muzaffer jest w izolacji od ponad roku. Wykonano mu już 78 testów, wszystkie pozytywne

U chorego na białaczkę mężczyzny zdiagnozowano koronawirusa w listopadzie 2020 roku. Muzaffer Kayasan trafił wtedy do szpitala, z którego wyszedł po dwóch tygodniach. Po powrocie do domu miał przebywać na izolacji do momentu wyzdrowienia (negatywnego wyniku testu) - informuje turecka agencja informacyjna ?hlas.

Turcja. 14 miesięcy w izolacji

Jak się okazało, mężczyzna przebywa na izolacji od 14 miesięcy. W tym czasie wykonał on 78 testów na obecność koronawirusa - wszystkie wyszły pozytywnie. Oznacza to, że u mężczyzny od ponad roku jest wykrywane zakażenie. Według lekarzy przyczyną może być znaczne obniżenie odporności spowodowane białaczką.

Mężczyzna zaapelował do władz o znalezienie rozwiązania tej sytuacji. Jak sam podkreśla, przebywanie tak długo w domu ogranicza jego życie towarzyskie i odbija się na jego psychice. - Czuję się tu dobrze, ale nie mogę mieć kontaktu z najbliższymi. To bardzo trudne - powiedział 56-latek tureckim mediom.

Koronawirus. Testy po każdej wizycie

Mimo ciągłej izolacji mężczyzna ma sporadyczny kontakt z żoną i jednym z synów. Po każdym spotkaniu członkowie rodziny mają obowiązek przejść testy na obecność COVID-19. Co ciekawe, zawsze wychodzą one negatywne.

Według lekarzy z Turcji może to być rekordowy okres zakażenia koronawirusem.