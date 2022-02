Macron z wizytą w Moskwie. Putin: Łączy nas wspólne zaniepokojenie o bezpieczeństwo w Europie

Zachód od końca 2021 roku ma poważne obawy, że Moskwa gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą w celu inwazji. Rosja zaprzecza, by planowała atak. Twierdzi, że kraj jedynie chce zagwarantować sobie bezpieczeństwo.

Kilka dni temu prezydent USA Joe Biden i prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiali przez telefon o wspólnej odpowiedzi na możliwą inwazję Rosji na Ukrainę. Jak poinformował Biały Dom, przywódcy uzgodnili, że w razie agresji ich państwa podejmą wspólne działania dyplomatyczne, a także nałożą sankcje gospodarcze na Moskwę.

W poniedziałek francuski prezydent udał się z wizytą na Kreml. Macron wyraził nadzieję, że rozmowy mogą stać się początkiem drogi ku deeskalacji napięcia ws. Ukrainy, a także że uda się znaleźć wspólne rozwiązanie, które pozwoli na uniknięcie wojny.

Podkreślał, że dialog jest jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności. - Myślę, że dzisiejsze rozmowy pozwolą rozpocząć drogę, którą powinniśmy iść, czyli deeskalację - dodał prezydent Francji.

- Jestem rozsądnie optymistyczny, nie wierzę jednak w spontaniczne cuda - podsumował.

Jak informował Reuters, jednym z celów wizyty Macrona w Rosji jest zyskanie na czasie i zamrożenie sytuacji na kilka miesięcy, a przynajmniej do czasu kwietniowych wyborów w Europie. We wtorek prezydent Francji pojedzie z wizytą do Kijowa.

Putin: Panuje dobra atmosfera

Do spotkania odniósł się także Władimir Putin, który przypomniał, że przez ostatnie dwa lata kontakty z Francją nie ustawały i w relacjach dwustronnych panuje "dobra atmosfera".

- Łączy nas wspólne zaniepokojenie z powodu sytuacji w sferze bezpieczeństwa w Europie. Dziękuję ci za to, że Francja nieprzerwanie bierze bardzo aktywny udział w wypracowaniu zasadniczych decyzji w tym kierunku - powiedział Putin, zwracając się do Macrona.

Przed przylotem Macrona rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że Moskwa nie oczekuje "decydujących przełomów w czasie jednego spotkania z prezydentem Francji". - W ostatnich dniach nie było nic nowego w temacie gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji, nasi zachodni rozmówcy wolą nie poruszać tego tematu - dodał.

Podsumowanie tygodnia kryzysu wokół Ukrainy

Od kilku tygodni trwają spotkania na różnych szczeblach dyplomacji. W poniedziałek MSZ poinformowało, że Zbigniew Rau uda się z wizytą do Moskwy.

Zbigniew Rau spotka się z Siergiejem Ławrowem

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował w poniedziałek w Polskim Radiu 24, że szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, który 15 lutego udaje się do Moskwy, będzie rozmawiał w ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem jako przedstawiciel kraju, który kieruje Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Konflikt na Ukrainie. USA i Francja będą współpracować, jeśli Rosja zaatakuje

Łukasz Jasina dodał, że spotkanie obu polityków będzie elementem dialogu wysokiego szczebla, jaki prowadzi OBWE. - Minister Rau wyrusza do Moskwy, aby ten dialog budować z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem. Lepiej rozmawiać, niż nie rozmawiać - powiedział rzecznik MSZ.

W tym tygodniu, w czwartek, minister Zbigniew Rau uda się z dwudniową wizytą na Ukrainę. Jak poinformował Łukasz Jasina, odwiedzi Kijów i linię rozgraniczenia między ukraińskimi wojskami a prorosyjskimi separatystami w Donbasie.

- Tam znajduje się coś namacalnego - nie deklaracje, tylko misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zajmująca się tym zamrożonym, a nawet nie do końca zamrożonym konfliktem - podkreślił Łukasz Jasina. Dodał, że OBWE jest forum, na którym 57 państw członkowskich może ze sobą rozmawiać.