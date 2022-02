Papież Franciszek napisał wstęp do wywiadu z nawróconym gangsterem. "Błąd nie definiuje całego życia"

"Nigdy nie należy sprowadzać drugiego człowieka tylko do jego błędu" - pisze papież Franciszek we wstępie rozmowy z nawróconym kalabryjskim gangsterem Luigim Bonaventurą. "Błądzenie jest epizodem, fragmentem życia, a nie czymś, co je ostatecznie definiuje" - podkreśla ojciec święty i zwraca uwagę, że "trzeba pomóc każdej osobie, z miłością, wyjść poza jej błąd".

