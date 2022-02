Zobacz wideo Jak uchronić dzieci przed koronawirusem? Pytamy prof. Pyrcia

Z powodu trwającej demonstracji burmistrz Jim Watson ogłosił w Ottawie stan wyjątkowy. Jak podkreślił, powiedział, że miasto jest "całkowicie poza kontrolą", a demonstranci przewyższają liczebnie policjantów. Dodał, że to "najpoważniejszy kryzys, z jakim kiedykolwiek miasto miało do czynienia". Władze Ottawy radzą mieszkańcom, aby unikali przemieszczania się w centrum Ottawy. - Musimy szybko odzyskać nasze miasto - stwierdził Watson.

REKLAMA

W niedzielę wieczorem dziesiątki uzbrojonych policjantów i strażaków wkroczyły na parking przy stadionie baseballowym przy Coventry Road. Funkcjonariusze poinformowali, że oddalony o pięć kilometrów od siedziby parlamentu Kanady obiekt sportowy został przekształcony w miejsce demonstracji przeciwko szczepieniom oraz innym środkom ochrony związanym z epidemią koronawirusa.

Policja ustawia w mieście zapory uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się. Władze zapowiedziały również pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich organizatorów i uczestników demonstracji.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Covidowe ucho - pacjenci mają problemy ze słuchem po COVID-19

Kanada. Ponad 80 proc. dorosłych jest zaszczepionych

Wprowadzenie stanu wyjątkowego w stolicy Kanady ma umożliwić władzom zakończenie protestu, który rozpoczął się pod koniec stycznia. Wtedy do Ottawy dotarł tzw. Konwój Wolności. Kierowcy ciężarówek, którzy zorganizowali przejazd z zachodniego wybrzeża kraju do stolicy, domagali się zniesienia paszportów covidowych lub obowiązku kwarantanny dla kierowców przekraczających granicę ze Stanami Zjednoczonymi. W Ottawie do protestujących kierowców dołączyły tysiące manifestantów domagających się zniesienia rygorystycznych obostrzeń sanitarnych. Byli wśród nich liczni farmerzy oraz właściciele bankrutujących firm, którzy o problemy gospodarcze oskarżają restrykcyjną politykę rządu Justina Trudeau.

W Kanadzie zaszczepionych jest ponad 80 procent dorosłych obywateli oraz ponad 90 procent kierowców ciężarówek. W kraju nadal obowiązują ścisłe limity sanitarne w barach, restauracjach i kinach. W spotkaniach w zamkniętych przestrzeniach może uczestniczyć nie więcej niż pięć osób.

Brakuje miejsc na oddziałach niecovidowych. "Ogromny dług zdrowotny"