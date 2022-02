Paryż: pożar w pobliżu Muzeum d'Orsay i siedziby ambadora Niemiec. Płonęła zabytkowa kamienica

W gaszenie pożaru, który zajął fasadę i wnętrze XVIII-wiecznego budynku, zaangażowano 150 strażaków - informuje "Le Parisien". Francuski dziennik podaje, że ok. godz. 19.30 sytuacja była już pod kontrolą.

Hôtel de Seignelay, który spłonął, od kilku miesięcy znajdował się w gruntownym remoncie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Budynek wcześniej należał do państwa, mieściły się w nim siedziby ministerstw. W 2019 r. został sprzedany. Miał być przeznaczony na działalność biznesową.

Paryż. Pożar czteropiętrowego budynku

Do pożaru doszło niedaleko Muzeum d'Orsay i siedziby ambasadora Niemiec Hansa-Dietera Lucasa. On sam zdementował w mediach społecznościowych, by ambasada została naruszona przez ogień.

"Pojawiają się tweety o pożarze w mojej rezydencji, Hôtel de Beauharnais. Te informacje nie są prawdziwe. Pożar miał miejsce na pobliskim placu budowy. Wielkie podziękowania dla strażaków z Paryża za ich pracę, wyrazy współczucia kieruję do naszego sąsiada" - napisał na Twitterze Lucas.