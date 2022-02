Konflikt Rosja-Ukraina. Generał USA: Kijów może upaść w ciągu 72 godzin

Jak czytamy na foxnews.com, generał Mark Milley miał powiedzieć podczas zamkniętego spotkania z amerykańskimi senatorami, że Kijów może upaść w ciągu 72 godzin, jeśli dojdzie do rosyjskiej inwazji na Ukrainę "na pełną skalę". Informacje Fox News potwierdziło nieoficjalnie "wiele źródeł w Kongresie".

REKLAMA

Zobacz wideo Czy realne jest zaatakowanie Polski przez Rosję? Gen. Gocuł tłumaczy

Generał USA o konflikcie Rosja-Ukraina. Oszacował, że w przypadku inwazji umrze 19 tys. żołnierzy

Słowa generała miały paść podczas odpraw 2 i 3 lutego. Generał Milley oszacował, że inwazja Rosji na Ukrainę może skutkować śmiercią 15 tysięcy żołnierzy z Ukrainy i czterech tysięcy żołnierzy z Rosji.

Kilku senatorów miało wyrazić wówczas zaniepokojenie, czy administracja prezydenta Joe Bidena nie zareagowała tak szybko, jak wymaga tego sytuacja. Politycy wskazali m.in. na konieczność przesłania na Ukrainę systemów przeciwlotniczych czy wyrzutni rakiet, które mogłoby skutecznie ochronić ten kraj przed inwazją Rosji. Urzędnicy Białego Domu mieli wówczas odpowiedzieć, że większe dostawy broni na Ukrainę mogły być wykorzystane przez Rosję jako pretekst do wcześniejszego ataku.

Przeczytaj więcej informacji o konflikcie na linii Rosja-Ukraina na stronie głównej Gazeta.pl.

Reuters: Rosja w 70 proc. gotowości do "inwazji na pełną skalę"

Rosja ma mieć plan inwazji na Ukrainę. Kapitulacja, tajne służby i referendum ws. przystąpienia do Rosji

W sobotę ujawniono informacje agencji wywiadowczych, z których ustaleń wynika, że Rosja ma już plany na ewentualne zajęcie Ukrainy. W raporcie, do którego dotarli dziennikarze niemieckiej gazety "Bild", można przeczytać, że Rosja ma zakładać "inwazję na pełną skalę". Po kapitulacji dużych miast uruchomione zostaną komórki tajnych służb, z których powołane zostaną Rady Ludowe zrzeszające proputinowskich polityków. To właśnie oni mają później utworzyć fałszywy parlament.

Następnie na Ukrainie zorganizowano by referendum dotyczące przystąpienia do Rosji. Wówczas Ukraina, ale też Białoruś, miałyby wejść w skład Rosji jako "państwa związkowe". Z danych wywiadu wynika, że najprawdopodobniej do ataku miałoby dojść w drugiej połowie lutego. Proukraińscy obywatele mieliby być prześladowani przez rosyjskie tajne służby, a niektórzy z nich internowani do obozów.

"Bild" ujawnia plan Putina. Kilka etapów ataku na Ukrainę