70-lecie panowania Elżbiety II. Królowa wyraża życzenie wobec Kamilli. Chodzi o jej tytuł

Elżbieta II została królową Wielkiej Brytanii 6 lutego 1952 roku, gdy miała 25 lat. To właśnie od niedzieli zacznie się jej Platynowy Jubileusz rządów. Dla królowej to jednak nie jest dzień świętowania, a wspomnień o ojcu.

REKLAMA

Uroczystości, uliczne przyjęcia i koncerty odbędą się tradycyjnie w czerwcu. Tym razem będą wyjątkowo okazałe. Z okazji 70. rocznicy Brytyjczycy mogą liczyć na długi weekend.

W związku z Platynowym Jubileuszem królowa napisała list, który opublikowała w sobotę. Zaznacza w nim, że rocznica ta skłoniła ją do refleksji nad lojalnością i ciepłymi uczuciami, którymi obdarzali ją Brytyjczycy.

Więcej najnowszych informacji ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Królowa dodaje, że ma nadzieję, że Karol i Kamilla otrzymają w przyszłości takie samo wsparcie. W kolejnej części pisma Elżbieta II wyraża swoje życzenie, by Kamilla była znana jako "Królowa Małżonka", kiedy będzie kontynuować jej lojalną służbę.

Obecnie Kamilla tytułuje się księżną Kornwalii. Rzecznik Clarence House, rezydencji Karola i Kamilli, oświadczył, że czują się wzruszeni i uhonorowani słowami monarchini.

Tytuł królowej małżonki zgodnie z tradycją przysługiwał w brytyjskiej historii żonie panującego. Jednak po ślubie Karola i Kamilli zdecydowano, że jeśli Karol zostanie królem, to jego żonie będzie przysługiwać jedynie tytuł "księżnej małżonki".

70 lat panowania Elżbiety II

70 lat temu księżniczka Elżbieta stała się brytyjską królową. Na raka gardła zmarł jej ojciec, król Jerzy VI. Wieść ta zastała jego córkę podczas wizyty w Kenii. Gdy wyruszała ku Afryce, była księżniczką. Kiedy wyłoniła się z samolotu po powrocie, Brytyjczycy zobaczyli już monarchinię: Elżbietę II.

Zobacz wideo Królowa Elżbieta pokroiła tort mieczem

Na swoją koronację Elżbieta II musiała czekać 16 miesięcy. Powodem była tradycja, zgodnie z którą musi upłynąć odpowiednio dużo czasu od śmierci poprzedniego monarchy. Poza tym istotne były też względy praktyczne. Do przeprowadzenia uroczystości koronacyjnych konieczne było powołanie komitetu, mniejszych komisji i innych jednostek przewidzianych przez protokół, w których musieli znaleźć się przedstawiciele arystokracji oraz ministrowie. To właśnie podczas komitetu pojawił się spór co do transmitowania koronacji przez państwową stację BBC.

Elżbieta II obchodzi 70-lecie panowania. Jak zmieniała się królowa? [ZDJĘCIA]

Transmisję z koronacji Elżbiety II oglądało 20 mln widzów

Transmisja z koronacji Jerzego VI obejmowała jedynie przejazd ulicami Londynu. Jako że Elżbieta II niespecjalnie lubiła telewizję, to książę Filip - a jednocześnie przewodniczący komitetu ogłosił, że transmisji nie będzie. Później w ramach kompromisu zdecydowano, że kamery staną w narożniku, skąd będzie można przez chwilę nagrać osoby wychodzące z opactwa westminsterskiego.

Minister w rządzie Churchilla przekonał ich jednak, że pokazanie uroczystości w telewizji sprawi, że nie będzie to jedynie koronacja dostępna dla najlepiej urodzonych i możnych, ale też dla zwykłych obywateli. Decyzja ta skutkowała jednak zmianą dla milionów jej poddanych. Aby transmisję mógł obejrzeć każdy mieszkaniec Wielkiej Brytanii, konieczna była modernizacja i rozbudowa infrastruktury telewizyjnej, co skutkowało też tym, że koronacja odbyła się tak późno.

Wielka Brytania. 19-latek próbował wtargnąć z bronią do zamku Windsor

Uścisnęła rękę czternaściorgu premierom

Demontaż imperium brytyjskiego, kryzys sueski, Beatlemania, wojna o Falklandy, upadek komunizmu, przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej i brexit - Elżbieta II widziała wszystko. W ciągu siedemdziesięciu lat panowania uścisnęła rękę czternaściorgu premierom, od Winstona Churchilla po Borisa Johnsona. Odwiedziła niemal 120 krajów. Podczas 271 podróży zagranicznych okrążyła Ziemię 42 razy.

Stanowi nierozerwalną częścią najnowszej historii Zjednoczonego Królestwa. A większość mieszkańców kraju jest z tego zadowolona. Niemal 3/4 pytanych Brytyjczyków uważa, że monarchini dobrze spisuje się w swojej roli. Krytycznych jest 6 procent. "Według badań mniej więcej 2/3 pytanych chce, by królowa pozostała na tronie do końca życia. Tylko 1/5 wolałaby, aby się wycofała. Z pewnością ma mocne i stabilne poparcie" - mówi Polskiemu Radiu Tanya Abraham z firmy sondażowej YouGov.