Reuters: Rosja w 70 proc. gotowości do dokonania 'inwazji na pełną skalę'

W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba grup taktycznych na terenach przygranicznych wzrosła z 60 do 83, a kolejnych 14 jednostek jest w drodze. Takie informacje przekazali anonimowo agencji Reutera amerykańscy dyplomaci.

Amerykanie spodziewają się, że atak ze strony Rosji może mieć miejsce w drugiej połowie lutego. W ich ocenie rosnąca liczba rosyjskich sił przy granicy może sugerować, że przestrzeń dla działań dyplomatycznych została zamknięta.

W ciągu ostatniego tygodnia z obu stron w rejon kryzysu kierowani byli dodatkowi żołnierze. Rosjanie niezmiennie kontynuują rozbudowę swoich sił w pobliżu ukraińskich granic, zwłaszcza na Białorusi, gdzie w nadchodzącym tygodniu ma się rozpocząć aktywna faza wielkich ćwiczeń "Sojusznicze zdecydowanie". Zapowiedziano je w grudniu, a już w połowie stycznia na białoruskie terytorium zaczęły przybywać pociągi rosyjskiego wojska. Głównie z Dalekiego Wschodu.

Obecnie rosyjskich żołnierzy na Białorusi, według NATO, jest około 30 tysięcy. To największa tego rodzaju koncentracja w tym kraju od zimnej wojny, znacznie przewyższająca wszystkie wcześniejsze ćwiczenia.

Jednocześnie we wtorek 2 lutego w Waszyngtonie zapadła decyzja, aby przysłać dodatkowe siły wojska USA do Europy. Ruch jest o rząd wielkości mniejszy niż w przypadku Rosjan, ale ma istotny wymiar symboliczny. Większość, bo około 1900, ma trafić do Polski. Będą to żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Do tego 300 ma trafić do Niemiec i stworzyć tam centrum dowodzenia na potrzeby kolegów stacjonujących na wschodzie. Około tysiąca żołnierzy z brygady zmotoryzowanej stacjonującej na co dzień w Niemczech ma natomiast przenieść się do Rumunii.

Nieustannie trwają dostawy broni na Ukrainę. Z USA wahadłowo lata cywilny samolot transportowy B747, wożący między innymi rakiety przeciwpancerne Javelin, granatniki i różnego rodzaju amunicję oraz wyposażenie. Wszystko w ramach zaaprobowanej jeszcze pod koniec 2021 roku pomocy wojskowej wycenianej na około 200 milionów dolarów.

W mijającym tygodniu na oficjalne ogłoszenie wsparcia Ukrainy zdecydował się też polski rząd. Planowane i uzgadniane od kilku tygodni porozumienie obejmuje dostawy przenośnych zestawów rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu Piorun (początkowo informowano o starszych systemach Grom, ale potem MON zmienił zdanie), moździerzy, dronów rozpoznawczych i kilkudziesięciu tysięcy sztuk amunicji. Polska dołączyła tym samym do nadal wąskiego grona państw (USA, Wielka Brytania, Czechy i państwa bałtyckie), które zdecydowały się wesprzeć Ukrainę bronią.