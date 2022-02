Maroko. Nie żyje pięcioletni Rayan, który wpadł na dno studni. Akcja ratunkowa trwała cztery doby

Rayan we wtorek wpadł do studni w położonym na północy Maroka mieście Szafszawan. Przez cztery dni przebywał na dnie 32-metrowej głębi o bardzo wąskiej średnicy wlotu, zaledwie 26 centymetrów. Gdy służby oceniły, że dziecko żyje, w ciągu kolejnych dni podawano mu przez otwór wodę z cukrem, a także wpuszczano tlen.

Wlot studni ma średnicę 45 cm, przez co ratownicy nie mogli opuścić się na dno, by wyciągnąć chłopca. Jedynym wyjściem na ratunek było przekopanie wzgórza przy użyciu ciężkiego sprzętu. Gdy osiągnięto docelową głębokość, członkowie służb ratunkowych zaczęli kopać w poziomie w kierunku studni - informuje BBC.

Akcja ratunkowa w Maroko. Po czterech dniach udało się wyciągnąć chłopca z 32-metrowej studni

Działania ratunkowe opóźniały się z powodu ryzyka zawalenia się skał oraz konieczności wprowadzenia do podkopu elementów ochronnych. Próbowano także wpuścić do chłopca 12-letniego ochotnika. Nastolatkowi nie udało się jednak przecisnąć do pięciolatka przez wąski otwór. Akcja wyciągnięcia dziecka trwała łącznie cztery dni - podaje BBC.

W sobotę wieczorem chłopca udało się wydostać. Okazało się, że miał poważne rany głowy, a także liczne złamania. Stwierdzono także, że występowały u niego trudności w oddychaniu. Początkowo jednak sądzono, że dziecko przeżyje. Ludzie w mediach społecznościowych wyrażali swoją radość używając hasztagu #SaveRayan, który stał się popularny nie tylko w Maroku. Niestety ta radość nie trwała długo. Pałac królewski w oświadczeniu przekazanym przez państwowe media podał, że chłopiec zmarł.

Użytkownicy Twittera zaczęli oddawać hołd i wyrażać smutek za pomocą tego samego oznaczenia - #SaveRayan. "Odwaga Rayana pozostanie w naszych wspomnieniach i nadal będzie nas inspirować" - napisał na Twitterze Ismael Bennacer, pomocnik AC Milan.

Osobiste kondolencje rodzicom Rayana złożył monarcha Mohammed VI.