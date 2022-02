Estoński MON ostrzega przed rosyjskimi atakami hybrydowymi. "Kampania z pewnością się nasili"

- Jeśli Rosja zdecyduje się na działania militarne na Ukrainie, to może to doprowadzić do ataków hybrydowych na Estonię i inne kraje regionu - uważa Kusti Salm, sekretarz estońskiego ministerstwa obrony. Tymczasem estońskie media podają, że jeszcze w tym miesiącu do Estonii mogą przybyć dodatkowi żołnierze brytyjscy.

3 Alexei Nikolsky / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl