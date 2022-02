Elżbieta II w niedzielę obchodzi 70-lecie panowania. Jak zmieniała się królowa? [ZDJĘCIA]

Elżbieta II została królową Wielkiej Brytanii 6 lutego 1952 roku, gdy miała 25 lat. To właśnie od niedzieli zacznie się platynowy jubileusz rządów królowej Elżbiety II (główne uroczystości przypadną jednak w lecie). Warto zauważyć, że tylko trzech monarchów w historii świata rządziło dłużej, niż Elżbieta II:

Król Francji Ludwik XIV rządził przez 72 lata i 110 dni,

Król Tajlandii Bhumibol Adulyadej rządził przez 70 lat i 126 dni,

Książę Liechtensteinu Jan II rządził przez 70 lat i 91 dni.

Królowa Elżbieta II w 2022 roku obchodzi 70-lecie zasiadania na tronie

W 1962 roku księżniczka rozpoczęła podroż po krajach Wspólnoty Narodów, w zastępstwie swojego ojca. Razem ze swoim mężem Filipem odwiedziła wówczas 15 krajów, wygłosiła 157 przemówień i wzięła udział w 135 przyjęciach i 50 balach. Podczas pobytu w Kenii Elżbieta otrzymała wiadomość, że jej ojciec król Jerzy VI zmarł na raka gardła.

Na swoją koronację Elżbieta II musiała czekać 16 miesięcy. Powodem była tradycja, zgodnie z którą musi upłynąć odpowiednio dużo czasu od śmierci poprzedniego monarchy. Poza tym istotne były też względy praktyczne. Do przeprowadzenia uroczystości koronacyjnych konieczne było powołanie komitetu, mniejszych komisji i innych jednostek przewidzianych przez protokół, w których musieli znaleźć się przedstawiciele arystokracji oraz ministrowie. To właśnie podczas komitetu pojawił się spór co do transmitowania koronacji przez państwową stację BBC.

Transmisję z koronacji Elżbiety II oglądało 20 mln widzów

Transmisja z koronacji Jerzego VI obejmowała jedynie przejazd ulicami Londynu. Jako, że Elżbieta II niespecjalnie lubiła telewizję, to książę Filip - a jednocześnie przewodniczący komitetu ogłosił, że transmisji nie będzie. Później w ramach kompromisu zdecydowano, że kamery staną w narożniku, skąd będzie można przez chwilę nagrać osoby wychodzące z opactwa westminsterskiego.

Minister w rządzie Churchilla przekonał ich jednak, że pokazanie uroczystości w telewizji sprawi, że nie będzie to jedynie koronacja dostępna dla najlepiej urodzonych i możnych, ale też dla zwykłych obywateli. Decyzja ta skutkowała jednak zmianą dla milionów jej poddanych. Aby transmisję mógł obejrzeć każdy mieszkaniec Wielkiej Brytanii, konieczna była modernizacja i rozbudowa infrastruktury telewizyjnej, co skutkowało też tym, że koronacja odbyła się tak późno.

Koronacja Elżbiety II odbyła się 2 czerwca 1953 roku. Transmisję w BBC oglądało 20 milionów 400 tysięcy osób (w statystyki te nie wliczono dzieci).

