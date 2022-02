Słowacja podpisała umowę o współpracy obronnej z USA. Udostępni dwa lotniska wojskowe

W ramach współpracy USA i Słowacji Stany Zjednoczone dostaną dostęp do dwóch lotnisk wojskowych i innych obiektów w Słowacji. Dokument został podpisany w czwartek.

Jak podaje Informacyjna Agencja Radiowa (IAR), umowę podpisali w Waszyngtonie słowacki minister obrony Jaroslav Nad i sekretarz stanu USA Antony Blinken. Kontrakt będzie obowiązywał przez 10 lat i pozwoli Amerykanom między innymi na korzystanie z dwóch lotnisk wojskowych w Słowacji. Bratysława otrzyma w zamian 100 milionów dolarów na ich modernizację.

Przedstawiciele słowackiego rządu są zdania, że umowa nie zagraża suwerenności kraju, o czym przekonuje opozycja, przeciwnicy zacieśniania stosunków z USA, a także słowacki prokurator generalny.

Podpisane porozumienie pomiędzy Słowacją i Stanami Zjednoczonymi na razie nie wejdzie w życie. Umowa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez słowacki parlament, a następnie podpisana przez prezydentkę Zuzanę Czaputovą.

W środę poinformowano z kolei, że w ramach ogłoszonego przez Pentagon wzmocnienia wschodniej flanki NATO, do Polski ma przybyć 1,7 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Tysiąc żołnierzy zostanie z kolei wysłanych z USA do Rumunii i 300 do Niemiec.

Żołnierze, którzy mają przybyć do Polski, nie będą jednak silnie uzbrojeni. Ich dywizja będzie wyposażona w lekki sprzęt, który łatwo przewieźć nawet na drugi koniec świata w samolotach transportowych C-17. Nie będzie więc opancerzonych pojazdów ani ciężkiej artylerii.