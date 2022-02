Boris Johnson powiedział o kilka słów za dużo. Teraz opuszczają go bliscy współpracownicy

Kontrowersyjne słowa padły w poniedziałek w Izbie Gmin, gdy premier Boris Johnson bronił się przed atakami opozycji po publikacji raportu ws. lockdownowych imprez na Downing Street.

Szef brytyjskiego rządu zasugerował, że lider opozycji, przewodniczący Partii Pracy Keir Starmer, pracując jeszcze w prokuraturze krajowej, nie wszczął dochodzenia ws. seryjnego pedofila Jimmiego Saville'a. To oskarżenia nieprawdziwe, rozpowszechniane na skrajnie prawicowych blogach internetowych.

Od sugestii odcięło się potem publicznie kilku posłów Partii Konserwatywnej, której przewodniczącym jest premier. - Ja bym tego nie powiedział - zadeklarował minister finansów Rishi Sunak, typowany na następcę premiera. Od oskarżenia zdystansował się też Dominic Raab, zastępca szefa rządu.

Boris Johnson przyznał w czwartek, że Keir Starmer "osobiście nie miał nic wspólnego z decyzjami" ws. Jimmiego Saville'a. Słowo "przepraszam" jednak nie padło.

Czterech współpracowników Borisa Johnsona odchodzi

W związku z wypowiedzią Borisa Johnsona współpracę z premierem zakończyła jego doradczyni Munira Mirza.

"Jest pan lepszym człowiekiem, niż jest w stanie to sobie wyobrazić wielu pana krytyków. I dlatego tak bezbrzeżnie smutne jest, że zawiódł pan sam siebie posuwając się do tego oszczerczego oskarżenia" - napisała w liście do premiera.

Ze stanowiska zrezygnował też Jack Doyle, szef ds. komunikacji w kancelarii premiera. Według mediów, w przypadku Doyle'a chodzi nie o sprawę oskarżeń, a o całokształt. Jack Doyle musiał się mierzyć z efektami niecichnącej afery związanej z lockdownowymi imprezami na Downing Street. Zdaniem brytyjskich dziennikarzy, mógł też sam uczestniczyć w jednym z przyjęć.

Do dymisji podali się również dwaj inni urzędnicy - doradca Dan Rosenfield i główny prywatny sekretarz premiera Martin Reynolds.

Raport ws. "partygate". "Niektóre zachowania trudno jest usprawiedliwić"

W Partii Konserwatywnej część posłów mówi o potrzebie zmiany lidera. Do uruchomienia głosowania ws. partyjnego wotum nieufności wobec Borisa Johnsona potrzeba 54 wniosków. Nie wiadomo na razie, ile ich już jest, bo spływają w sekrecie. Dopiero, gdy próg ten zostanie osiągnięty, szef komitetu odpowiedzialnego za organizację wyborów lidera ugrupowania ogłasza to publicznie.

BBC informuje nieoficjalnie, że do tej pory takie wnioski złożyło 17 posłów.