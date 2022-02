NATO zaniepokojone manewrami Rosji na Białorusi. Stoltenberg: Największa misja od czasów zimnej wojny

- W ostatnich dniach widzieliśmy znaczny ruch rosyjskich sił zbrojnych na Białoruś. To największa rosyjska misja od czasów zimnej wojny - przekazał Stoltenberg dziennikarzom podczas wystąpienia w kwaterze głównej NATO w Brukseli.

Według szacunków NATO liczba rosyjskich żołnierzy na Białorusi prawdopodobnie wzrośnie w najbliższym czasie do 30 000, donosi agencja AP. Będą ich wspierać siły specnazu, wysokiej klasy myśliwce, pociski balistyczne krótkiego zasięgu Iskander i systemy obrony przeciwrakietowej ziemia-powietrze S-400.

- Mówimy więc o szerokim zakresie nowoczesnych zdolności wojskowych. Wszystko to zostanie połączone z corocznymi ćwiczeniami rosyjskich sił nuklearnych, które mają odbyć się w tym miesiącu - powiedział Stoltenberg.

Sekretarz generalny NATO: Musimy się przygotować na najgorsze

Podkreślił, że NATO konsekwentnie wzywa Rosję do zmniejszenia napięcia. - Jakakolwiek dalsza rosyjska agresja będzie miała poważne konsekwencje i wysoką cenę - dodał Jens. Sekretarz generalny po raz kolejny potwierdził gotowość do dialogu z Rosją, ale podkreślił, że nie ma mowy o pójściu na kompromis w kluczowych kwestiach - jeśli chodzi o możliwości NATO do obrony swoich sojuszników, oraz prawo każdego kraju do wybory własnej drogi i sojuszy wojskowych. - Zależy nam na politycznym rozwiązaniu, ale musimy się przygotować na najgorsze - dodał szef Sojuszu.

NATO nie ma zamiaru rozmieszczać wojsk na Ukrainie w przypadku rosyjskiej inwazji, ale zaczęło wzmacniać obronę sąsiednich państw członkowskich - zwłaszcza Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Sojusz planuje również wzmocnić swoją obronę w regionie Morza Czarnego w pobliżu Bułgarii i Rumunii.

Biden zapowiada wsparcie, Rosjanie wizytują Białoruś

Stoltenberg przyznał, że z zadowoleniem przyjął środową decyzję prezydenta Joe Bidena o wysłaniu 2000 żołnierzy z USA do Polski i Niemiec oraz o przeniesieniu kolejnych 1000 żołnierzy z Niemiec do Rumunii. Według sekretarza generalnego NATO USA demonstrują tym samym zarówno sojusznikom, jak i przeciwnikom zaangażowanie Waszyngtonu na wschodniej flance NATO.

Rosja tymczasem sprzeciwia się przemieszczeniu wojsk i określa je jako "destrukcyjne". Jak donosi agencja Reutera, rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu spotkał się w czwartek z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką w Mińsku i zapowiedział inspekcję na poligonie pod Brześciem. Szojgu powiedział, że oba kraje planują w tym roku przeprowadzić w sumie 20 wspólnych manewrów wojskowych, a Moskwa jest gotowa pomóc Mińskowi przeciwstawić się "niszczącej linii Zachodu" - donosi Reuters, powołując się na rosyjską agencję informacyjną RIA.