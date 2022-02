Nadlatuje "Śmierć z przestworzy". Żołnierze elitarnej dywizji USA trafią do Polski

Wysłanie dodatkowych żołnierzy na wschód NATO ogłoszono oficjalnie w środę 2 lutego. 1,7 tysiąca do Polski, tysiąc do Rumunii i 300 do Niemiec. Ci skierowani do naszego kraju mają pochodzić ze wspomnianego Fort Bragg w Karolinie Północnej.

Permanentna gotowość

Jednostki stacjonujące w tej rozległej bazie zostały postawione w stan podwyższonej gotowości już 24 stycznia. Oznaczało to rozkaz przygotowania się do szybkiego wykonania rozkazu o wylocie na misję. Wówczas informowano o postawieniu w stan gotowości łącznie osiem i pół tysiąca żołnierzy, głównie z 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Teraz najwyraźniej zdecydowano o wydaniu rozkazu użycia części tych sił. Wobec bycia w stanie podwyższonej gotowości mogą się one zjawić w Polsce nawet w ciągu kilkudziesięciu godzin albo do kilku dni.

Informacje na temat postawienia części 82. Dywizji w stan podwyższonej gotowości i związane z tym zainteresowanie były trochę na wyrost. Rzecz w tym, że część tej jednostki nieustannie jest w takim stanie. Stanowi bowiem kluczowy element tak zwanych Sił Natychmiastowego Reagowania (IRF - Immidiate Response Force) wojska USA. Ich zadaniem jest być zdolnym do wyruszenia na misję w ciągu 18 godzin od wydania rozkazu. Bez uprzedniego ostrzeżenia. W ciągu kilku dni za przewodnim batalionem, czyli około pół tysiąca ludzi, ma podążyć reszta brygady licząca około dwóch i pół tysiąca.

Generalnie cała 82. Dywizja funkcjonuje na takiej zasadzie, że jedna z jej trzech brygad zawsze jest w stanie podwyższonej gotowości. Dwie pozostałe w tym czasie ćwiczą, odpoczywają i przygotowują się do swojej tury, choć nadal są gotowe do działania w ciągu dni. To taka amerykańska globalna straż pożarna służąca do rzucania w kryzysowe miejsce. Czasem dość dosłownie, bo na spadochronach.

Żołnierze, którzy mają trafić do Polski, nie będą silnie uzbrojeni. Dywizja powietrznodesantowa jest wyposażona w lekki sprzęt nadający się do szybkiego przewiezienia nawet na drugi koniec świata w ciężkich samolotach transportowych C-17. Nie mają żadnych pojazdów opancerzonych, za wsparcie służy im lekka artyleria, którą łatwo przewieźć samolotami lub podwieszoną pod śmigłowcami. Wszystko podporządkowane szybkości i łatwości do transportu, nie sile ognia. Największą siłą spadochroniarzy jest nie to, ile ton pocisków mogą wysłać w kierunku przeciwnika, ale że szybko zjawią się tam, gdzie są potrzebni.

Jednostka z historią

Z racji na pełnienie tej specjalnej funkcji tych, co mają "przewodzić szarży" albo "wyważać drzwi", 82. Dywizja jest uznawana za jedną z elitarnych. Regularnie otrzymującą najnowszy sprzęt, dobrze wyszkoloną i niemającą wielkich braków w obsadzie. Z uwagi na taką funkcję i znaczenie 82. Dywizja jest też jedną z najlepiej rozpoznawalnych w wojsku USA. Ma bardzo długą tradycję, ciągnącą się od I wojny światowej. Wówczas otrzymała swój główny przydomek "All Amercian", co można przetłumaczyć luźno na "dywizję wszystkich Amerykanów", ponieważ stworzono ją z poborowych z całych USA, a nie tylko jednego stanu lub kilku stanów, jak to bywało wcześniej. Od tej nazwy wziął się charakterystyczny symbol dywizji, którego głównym elementem są dwie duże niebieskie litery "A".

Podczas II wojny światowej dywizja została jako pierwsza w USA przeformowana ze zwykłej dywizji piechoty w powietrznodesantową. Brała udział we wszystkich najważniejszych operacjach wojsk USA w Europie. Desantowała się w Afryce Północnej, na Sycylii, w Normandii i w Holandii. Jej żołnierze zaczęli wówczas używać zawołania "Śmierć z przestworzy!". Podczas zimnej wojny była jedną z dywizji, które uniknęły likwidacji i była cały czas utrzymywana w stanie wysokiej gotowości. Brała udział w niemal każdym konflikcie, w który angażowały się USA. Z wyjątkiem wojny w Korei, bo trzymano ją w odwodzie na wypadek inwazji ZSRR na Europę Zachodnią.

Ostatnio 82. Dywizję wykorzystano do zabezpieczenia wielkiej ewakuacji z Kabulu w sierpniu 2021 roku. Wcześniej w pierwszych dniach 2020 roku trafiła do Iraku, kiedy doszło do nagłego kryzysu w relacjach z Iranem z powodu zabicia irańskiego generała Kasema Solejmaniego. Teraz jej żołnierze mają służyć jako wymowny symbol wsparcia dla państw wschodniej flanki NATO wobec kryzysu w relacjach z Rosją i możliwej wojny na Ukrainie.