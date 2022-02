Joe Biden zatwierdził wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski, Niemiec i Rumunii. "Najbliższe dni"

Po południu polskiego czasu amerykańskie media informowały, że do Polski mają trafić 2000 amerykańskich żołnierzy. Decyzja, jak donosiła prasa, miała być wyraźnym sygnałem wysłanym do Władimira Putina, by respektował granice Ukrainy. Niedługo po nieoficjalnych doniesieniach w Pentagonie odbyła się konferencja na ten temat.

Rzecznik Pentagonu: Wyślemy dodatkowe siły do Niemiec, Polski i Rumunii

Rzecznik Departamentu Obrony John Kirby potwierdził, że wkrótce dojdzie do przemieszczenia dodatkowych sił na tereny "Rumunii, Polski oraz Niemiec". - To nie jest stałe przemieszczenie - przekazał. Powiedział, dodatkowe siły "nie będą toczyć działań bojowych na terenie Ukrainy". - Będą gwarantować dynamiczną obronność naszych sojuszników w ramach NATO - przekazał.

Jak wyjaśnił, 1000 żołnierzy, którzy obecnie przebywają w Niemczech, zostanie skierowany na teren Rumunii "w najbliższych dniach". 2000 żołnierzy z USA mają trafić do Polski i Niemiec w ciągu najbliższych dwóch dni.

Jaka część tych 2000 tysięcy trafi na teren RP? Z informacji przekazanej przez szefa MON Mariusza Błaszczaka wynika, że 1700.

"Zgodnie z zapowiedziami 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy Stanów Zjednoczonych zostanie przeniesionych do Polski. To mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem na ten temat z sekretarzem obrony L. Austinem. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek agresji wobec naszego sąsiada" - napisał.

- Siły te są wytrenowane do szeregu misji, mają zapobiegać agresji, wzmacniać naszych sojuszników - powiedział Kirby. - Te przemieszczenia są ewidentnym sygnałem dla świata, że jesteśmy w stanie odstraszać wszelką potencjalną agresję i gwarantować bezpieczeństwo - podkreślił. Kirby przekazał też, że nadal według USA konflikt Rosji z Ukrainą nie jest "nieunikniony".

