Przy linii frontu w Donbasie nie ma paniki. "Ludzie żyją w strachu i stresie od lat"

Negocjacje Rosji z krajami NATO trwają, jednak według władz Stanów Zjednoczonych i nie tylko groźba inwazji na Ukrainę pozostaje bardzo wysoka. Przy granicach Ukrainy, w tym na Białorusi, zgromadzono ponad 100 tys. żołnierzy, sprzęt wojskowy i infrastrukturę, która mogłaby posłużyć w przypadku wojny na pełną skalę.

Jeśli doszłoby do nowej wojny, jako pierwsi zagrożeni byliby mieszkańcy obwodu donieckiego i ługańskiego - gdzie przebiega linia frontu (nazywana też linią kontaktu) między siłami ukraińskimi a wspieranymi przez Rosję separatystami. Pomimo rosnącego napięcia i niepewności nie ma tam paniki. Co nie znaczy, że wśród mieszkańców nie ma strachu i stresu - ten jest obecny cały czas, bo wojna nie jest tam "zamrożona", jak czasem określa się to w mediach.

- Mieszkańcy wschodniej Ukrainy żyją w warunkach wojny do 2014 roku. Niestety, ale trwające walki, ostrzał na linii frontu, są tu regularne. Ludzie żyją w ciągłym stresie, ciągłym strachu - mówi w rozmowie z Gazeta.pl Hanna Pomohalowa. Pracuje od 2017 roku w Polskiej Akcji Humanitarnej i obecnie jest szefową programów fundacji na Ukrainie. Koordynuje prace zespołów, strategię pracy i odpowiadanie na nagłe sytuacje. Sama mieszka w miejscowości 20 kilometrów od linii frontu.

Nie dostrzega jednak paniki, która paraliżowałaby codzienne życie. - Ludzie w regionie dalej żyją swoim życiem, chodzą do pracy. W mieście nie widać, by to napięcie wpływało na codzienność - relacjonuje i podkreśla:

Ludzie żyjący w trudno dostępnych miejscach, w miejscowościach na linii frontu, cały czas się z tym mierzą i przystosowują do sytuacji. Mówią, że są przyzwyczajeni do zagrożenia. Nie znaczy to oczywiście, że nie potrzebują wsparcia - wręcz przeciwnie. Potrzeby są ogromne.

Odcięci od świata

Obecna eskalacja przyciąga uwagę mediów i korespondentów zagranicznych. Ale sytuacja dla mieszkańców wschodniej Ukrainy jest ciężka cały czas, niezależnie od gróźb nowej inwazji. - Kryzys trwa już około ośmiu lat. Każdego roku działające tu organizacje pomocowe starają się przyciągnąć uwagę mediów i przypomnieć światu, że wciąż ludzie tutaj cierpią, że są bardzo duże potrzeby. A co roku środków jest mniej. Za każdym razem, gdy możemy, staramy się przekonać darczyńców do wsparcia pomocy humanitarnej - mówi Pomohalowa.

PAH prowadzi na Ukrainie cztery projekty, skierowane do najbardziej narażonymi na skutki konfliktu osób. To przede wszystkim mieszkańcy kilkukilometrowego pasa wzdłuż linii frontu, szczególnie na terenach wiejskich.

Blisko frontu mieszkają też samotne kobiety, ludzie opiekujący się starszymi czy rodziny z dziećmi. Mierzą się z tymi samymi problemami, które dotykają ich jednak w inny sposób. Po pierwsze, konflikt wyludnił te obszary, zniszczył gospodarkę. Bardzo trudno tam o jakiekolwiek źródło utrzymania, a starsi i chorzy mają utrudniony dostęp do usług. - Osoby, którym pomagamy, są w dużej mierze odcięte od świata. Z różnych powodów - bezpieczeństwa, braku transportu publicznego - trudno jest im się gdziekolwiek dostać - relacjonuje Pomohalowa.

Problemem jest spełnienie podstawowych potrzeb, jak wizyty u lekarzy, sprawy urzędowe, odbieranie emerytur z banku, dojazd do pracy, szkoły, bliskich. Nawet jeśli seniorzy są w stanie odebrać swoje emerytury z banku, to przeciętna kwota i tak nie wystarczają na minimum egzystencjalne.

Duża część mieszkańców regionu wyjechała. Ci, którzy pozostali - w większości seniorzy - albo nie chcą już opuszczać domów, albo nie mogą tego zrobić. Najczęściej po prostu nie mieliby gdzie się podziać.

Nowe ofiary "zamrożonego konfliktu"

Mimo kolejnych porozumień o zawieszeniu broni i określania konfliktu jako "zamrożony" na linii frontu regularnie dochodzi do ostrzałów. Co jakiś czas ranią one lub zabijają żołnierzy. Pociski spadają także na domy i ogrody mieszkańców pasa przy linii frontu.

Bardzo potrzebującą grupą są ofiary min. Nie ma w tej chwili dla nich żadnego skutecznego mechanizmu wsparcia. - Wschód Ukrainy jest niestety wśród najbardziej zaminowanych obszarów na świecie. Cały czas kolejne osoby zostają zranione minami - mówi Pomohalowa.

Do wypadków dochodzi m.in. w sytuacjach, gdy mieszkańcy strefy przy linii frontu idą do lasu zbierać drewno na opał, grzyby i inne pożywienie. Na miny narażone są bawiące się dzieci, które schodzą z dróg lub z ciekawości podnoszą miny (mogą one wyglądać niepozornie, czasem niczym zabawki). Wraz z upływem czasu zagrożenie jest coraz bardziej nieprzewidywalne: nawet jeśli początkowo wiadomo było, gdzie jest pole minowe, to wiosenne roztopy przesuwają ziemię i wraz z nią - miny.

Według szacunków z ubiegłego roku nawet dwa miliony ludzi jest narażonych na eksplozje min i niewybuchów po obu stronach linii frontu. Ukraina jest obecnie piątym krajem na świecie pod względem liczb ofiar min. W 2020 roku 55 cywilów zostało rannych, a 15 zginęło w wyniku wybuchu min - wynika ze zweryfikowanych danych. Prawdziwa liczba ofiar, szczególnie rannych, najpewniej jest większa.

"Kontynuujemy pomoc"

Działania pracowników humanitarnych w Donbasie utrudniła pandemia, która wymusiła wykonywanie niektórych zadań zdalnie. Jednak obecne napięcie - nawet jeśli budzi niepokój - nie wymusiło znaczących zmian. - PAH pracuje na Ukrainie od 2014 roku, wciąż zapewniamy wsparcie i będziemy to robić. Ponieważ potrzeby mieszkańców regionu i osób dotkniętych konfliktem wciąż są bardzo poważne. Kontynuujemy naszą pomoc dla najbardziej potrzebujących - powiedziała.

PAH zapewnia pomoc społeczną osobom powyżej 65. roku życia, które stanowią większość mieszkańców tego obszaru. - Wspieramy osoby, które mają poważne choroby i problemy z poruszaniem się. Nasi pracownicy wykonują drobne prace domowe, kupują jedzenie, lekarstwa - opowiada Hanna Pomohalowa.

- Problemu ze zdrowiem są powszechne - szacujemy, że ma je ponad 90 proc. osób w regionie. A ich dostęp do lekarza jest bardzo ograniczony - mówi. - Dla kilku tysięcy osób w szczególnie trudnej sytuacji dostarczymy pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej. Te pieniądze mają pokryć ich podstawowe potrzeby przez trzy miesiące - dodaje.

Wesprzyj działania PAH

PAH działa w Ukrainie od początku konfliktu. Jak pisaliśmy w grudniu w Gazeta.pl, w ostatnich latach organizacja koncentrowała się na wsparciu psychospołecznym. Rzecznik PAH Rafał Grzelewski powiedział, że teraz, oprócz pomocy psychologicznej, skupiają się na zapewnieniu wsparcia na wypadek zaognienia konfliktu.

- Osoby, którym od lat pomagamy na miejscu, znajdą się w niebezpieczeństwie. Prawdopodobnie nie będą miały szansy ani uciec, ani zaopatrzyć się w żywność - mówił. - Bardzo liczymy, że dzięki środkom ze zbiórki uda nam się wspólnie pomóc im przetrwać ten najtrudniejszy czas.

Wesprzyj działania PAH w Ukrainie: