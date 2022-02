New Jersey. Ostatni dzień świstaka. Milltown Mel nie dożył kolejnego. "Przekroczył tęczowy most"

Zobacz wideo Zwierzęta w filmach i serialach. Czy twórcy rzeczywiście pilnują, żeby nie stała im się krzywda? [Popkultura]

"My Wranglerzy [Milltown Wranglers to opiekunowie świstaka - przyp.red.] ze smutkiem informujemy, że Milltown Mel niedawno przekroczył tęczowy most" - czytamy w poście opublikowanym na oficjalnym profilu Mela na Facebooku.

REKLAMA

"Biorąc pod uwagę, że średnia długość życia świstaka wynosi około trzech lat, nie jest to szok, jednak Mel opuścił nas w trudnej porze roku, kiedy większość jego kolegów hibernuje" - czytamy dalej. W związku z tym, jak napisano w oświadczeniu, nie udało się znaleźć zastępstwa dla świstaczego celebryty, a obchody dnia świstaka w Milltown oficjalnie odwołano.

To nie pierwszy raz, gdy świstak umiera w takiej chwili. Jak informuje serwis NJ.com, do podobnego zdarzenia doszło w 2016, gdy świstak Stonewall Jackson zmarł w przeddzień dnia świstaka w hrabstwie Sussex.

Na Florydzie było tak zimno, że iguany spadały z drzew

Dzień świstaka - co to za święto?



Jak mówi tradycja, jeśli świstak, który ma prognozować pogodę, zobaczy swój cień rano w dniu obchodów dnia świstaka, czeka nas jeszcze sześć tygodni zimy. Jeśli jednak tak się nie stanie, wiosna nadejdzie szybciej.

Zachodniopomorskie. Odstrzał dzików. Do zabicia nawet 47 tys. zwierząt

Jak podaje portal npr.org Mel spędził zeszłoroczny dzień świstaka na kwarantannie z powodu pandemii. Nie powstrzymało go to jednak przed przewidzeniem wczesnej wiosny dla mieszkańców New Jersey.