Kiedy możliwy atak Rosji na Ukrainę? Amerykański ekspert podaje datę

"Wiele jednostek rozmieszczonych w pobliżu Ukrainy nie jest w pełni obsadzonych. Podejrzewam, że wkrótce zaczniemy widzieć żołnierzy przewożonych drogą powietrzną do granicy Ukrainy, by obsadzić ten sprzęt, prawdopodobnie podczas ćwiczeń na Białorusi. Jeśli Rosja będzie chciała przeprowadzić eskalację na dużą skalę, to wtedy będzie miała taką możliwość" - dodał Rob Lee.

Analityk podkreślił także, iż możliwe jest, że Władimir Putin jednak się wycofa, "ale wtedy mobilizacja sił będzie strategiczną porażką Moskwy".

UE szykuje sankcje dla Rosji

Tymczasem Unia Europejska kończy prace nad sankcjami wobec Rosji na wypadek kolejnej inwazji na Ukrainę. - To gigantyczny dokument - mówią rozmówcy brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Podkreślają, że UE ściśle współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi i koordynuje działania z Wielką Brytanią i Kanadą.

- Prace nad sankcjami są prowadzone z niespotykanym rozmachem - powiedział dziennikarce jeden z unijnych dyplomatów. Inny dodał, że Bruksela i Waszyngton są coraz bliżej porozumienia w sprawie pakietu. Chodzi o to, by był on już gotowy do zatwierdzenia. Z ustaleń Beaty Płomeckiej wynika, że stroną prowadzącą rozmowy jest Komisja Europejska. Rozmawiała już ona z większością państw członkowskich. Narady są prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Dyplomaci z unijnych krajów, którzy przychodzą na spotkania, zostawiają telefony komórkowe i tablety przed wejściem na salę. Przedstawiane im są propozycje restrykcji, ale nie na piśmie, bo - jak tłumaczył brukselskiej korespondentce Polskiego Radia jeden z dyplomatów - w przeciwnym razie dokument szybko wyciekłby do mediów. Nikt nie chce informować o szczegółach.

Rozmówcy brukselskiej korespondentki mówią o sankcjach dotykających sektor energetyczny, o zaawansowanych technologiach, zawierających komponenty amerykańskie oraz liście produktów, które mają być objęte restrykcjami, a także o rosyjskich oligarchach, którzy mają trafić na czarną, unijną listę. - Kilka miesięcy temu taka skala sankcji wydawała się nieprawdopodobna - powiedział unijny dyplomata dużego kraju członkowskiego.

Zarówno Amerykanie, jak i Europejczycy są przekonani, że agresywne działania Rosji mają na celu zmianę władz na Ukrainie na marionetkowe. Waszyngton i Bruksela uważają, że samymi działaniami hybrydowymi Rosja tego nie dokona.

