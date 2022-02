Norwegia. Sąd odrzucił wniosek Andersa Breivika o warunkowe zwolnienie z więzienia

22 lipca zeszłego roku minęło 10 lat od kiedy Breivik zamordował na wyspie Utoya 69 członków młodzieżówki Norweskiej Partii Pracy, a 8 innych osób zginęło w Oslo po wybuchu podstawionego przez niego samochodu-pułapki. Po takim czasie 42-letni już morderca, miał prawo ubiegać się o zwolnienie, ale sędziowie uznali, że wciąż stanowi on zagrożenie dla społeczeństwa.

REKLAMA

- Istnieje poważne ryzyko, że Breivik wróci do zachowań, które doprowadziły do zamachu terrorystycznego 22 lipca - ocenił sąd. Takie samo zdanie wyraziła biegła psychiatrka. W trakcie procesu lekarka poinformowała, że morderca jest równie niebezpieczny jak był, gdy biegła badała go w 2012 i 2013 roku. Wyjaśniała również, że terrorysta ma zaburzenia osobowości histrioniczne, społeczne i narcystyczne.

Sam Breivik, choć nigdy nie wyraził skruchy za masowe morderstwo, którego dokonał, przekonywał, że nie będzie już stosował przemocy, odrzuci skrajnie prawicowe poglądy i zamieszka poza granicami Norwegii. - Zdecydowanie odcinam się dziś od przemocy i terroru. Niniejszym daję słowo honoru, że odrzucam to już na zawsze - mówił na sali. Próbował też dystansować się od masowego zabójstwa, mówiąc, że uległ radykalizacji przed atakiem.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jednocześnie na sali unosił rękę w nazistowskim pozdrowieniu i pokazywał kartki z przesłaniem dotyczącym białego suprematyzmu. Terrorysta nie miał w zasadzie żadnych szans na warunkowe zwolnienie, a zamieszanie wokół siebie wykorzystuje, by szerzyć propagandę. Dlatego nie podajemy, jakie hasła pokazywał Breivik przed kamerami.

Anders Breivik ma prawo nadal ubiegać się o zwolnienie. Rok po każdym odrzuconym wniosku może złożyć nowy.