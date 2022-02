Wielka Brytania. Raport ws. "partygate". "Niektóre zachowania trudno jest usprawiedliwić"

Zobacz wideo Czy realne jest zaatakowanie Polski przez Rosję? Gen. Gocuł tłumaczy

W poniedziałek poznaliśmy zaledwie wstępną wersję raportu, który dotyczy 16 spotkań, które odbyły się między majem 2020 roku a kwietniem 2021 roku. W ostatniej chwili o usunięcie pewnych zapisów poprosiła policja, bo w sprawie "partygate" prowadzi własne śledztwo. Raport nie zawiera więc szczegółów dotyczących kluczowych wydarzeń. - Nie jest obecnie możliwe przedstawienie sensownego raportu określającego i analizując obszerne informacje faktyczne, które udało mi się zebrać - stwierdziła Sue Gray.

"Niektóre zachowania są trudne do usprawiedliwienia"

W dokumencie jest mowa o nadmiernej konsumpcji alkoholu i błędach w zarządzaniu kancelarią premiera, a także o tym, że według obowiązujących reguł niektóre imprezy nie powinny mieć miejsca. "Przynajmniej część zgromadzeń stanowi poważne złamanie nie tylko standardów, jakich spodziewamy się po osobach pracujących w sercu rządu, ale też tych obowiązujących wówczas wszystkich mieszkańców kraju" - czytamy w raporcie z dochodzenia wewnętrznego, prowadzonego przez Sue Gray, wysoko postawioną urzędniczkę służby cywilnej.

"Na tle pandemii, w czasie, kiedy rząd prosił obywateli o zaakceptowanie daleko idących ograniczeń w ich życiu, niektóre zachowania towarzyszące tym zgromadzeniom są trudne do usprawiedliwienia. (...) Niektórzy pracownicy chcieli wyrazić zaniepokojenie zachowaniem w pracy, którego byli świadkami, ale czuli, że nie mogą tego zrobić. Żaden pracownik nie powinien czuć się niezdolny do zgłoszenia lub zakwestionowania złego zachowania, jeśli stał się jego świadkiem" - wynika z dokumentu. W poniedziałek trafił on na biurko premiera. Zaraz potem poznała go opinia publiczna.

Opozycja wzywa Johnsona do dymisji

Zgodnie z zapowiedzią premier Johnson przyjechał do Izby Gmin, by wygłosić oświadczenie. Zaczął od przeprosin. - To moment, w którym musimy spojrzeć w lustro i wyciągnąć lekcje - stwierdził. Boris Johnson dodał, że zreformuje sposób, w jaki działa jego kancelaria. - Naprawię to - zapewnił szef Konserwatystów i wymienił to, co uważa za dotychczasowe sukcesy swego rządu: od walki z pandemią po doprowadzenie do brexitu.

Lider opozycji wezwał Borisa Johnsona do dymisji. - Ale on oczywiście tego nie zrobi, bo jest człowiekiem bez poczucia wstydu - oskarżał Keir Starmer. - Premier gardził poświęceniem ludzi, pokazał, że nie jest godny stanowiska - dodał.

Borisa Johnsona skrytykowało też kilku posłów konserwatywnych. - Albo premier nie przeczytał regulacji, albo założył, że nie dotyczą jego kancelarii - mówiła była premierka Theresa May. - Czy premier uważa, że jestem głupcem? - dodawał poseł prawicy Aaron Bell, wspominając, że w okresie, gdy trwały imprezy, on był na pogrzebie babci. - Nie uściskałem nawet moich rodziców - wspominał.

W Partii Konserwatywnej narasta niepokój. Część posłów otwarcie mówi, że należy wymienić przywódcę. To efekt między innymi wyraźnego załamania sondażowych notowań prawicy, a także osobistych notowań Borisa Johnsona. - W kraju nastrój wobec Konserwatystów jest naprawdę zły. O ile nie zrobią czegoś szybko, bardzo ciężko będzie to odwrócić. Wygląda to na coś więcej niż typowa zniżka w środku kadencji - mówił Polskiemu Radiu profesor Tim Bale, politolog z Queen Mary University.

