Wielka Brytania przekaże Ukrainie pokaźne wsparcie finansowe. "Wzywamy Rosję do wycofania się"

Wizyta Borisa Johnsona ma być jasnym sygnałem: Londyn popiera suwerenność Ukrainy i jej prawo do samoobrony. Komunikat dla Rosji jest niezmienny: za ewentualną inwazję Kreml zapłaci wysoką cenę. - To byłaby tragedia dla całego świata. Przede wszystkim dla Rosji - przekonywał w poniedziałek Boris Johnson.

Wielka Brytania przekaże Ukrainie pieniądze

Brytyjski premier nie przyjeżdża do Kijowa z pustymi rękami. 88 milionów funtów - tyle wynosi ogłoszona właśnie pomoc finansowa dla Ukrainy. To ma być krok do tego, by kraj uniezależnił się od rosyjskiego gazu i by wzmocnił rządy prawa oraz skuteczniej walczył z korupcją. - Wzywamy Rosję do wycofania się i podjęcia dialogu w celu znalezienia dyplomatycznego rozwiązania i uniknięcia dalszego rozlewu krwi - powiedział Johnson - cytowany przez "The Guardian" - podczas posiedzenia brytyjskiego rządu.

Premier Boris Johnson ma w tym tygodniu rozmawiać także z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmowa miała odbyć się w poniedziałek, ale plany pokrzyżowała publikacja raportu ws. lockdonowych przyjęć na Downing Street.

Biały Dom o 5000 rosyjskich żołnierzach na Białorusi. Estonia zaniepokojona

Wizyta Mateusza Morawieckiego w Kijowie

We wtorek do Kijowa pojedzie też Mateusz Morawiecki. Według oficjalnego planu wizyty, szef polskiego rządu rozmawiać będzie z ukraińskim premierem Denysem Szmyhalem i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Po spotkaniu z szefem rządu Ukrainy wygłoszone mają zostać oświadczenia.

Premier Morawiecki spotka się także z przedstawicielami mniejszości polskiej. Złoży też wieniec na grobach polskich legionistów na kijowskim cmentarzu Bajkowa.

Według ukraińskich doniesień medialnych, premierzy Polski, Wielkiej Brytanii i Ukrainy mogą poinformować o nowym formacie współpracy między krajami mającym na celu przeciwdziałanie rosyjskiej agresji. Takich informacji nie potwierdzono jednak oficjalnie.

Spięcie na forum Rady ONZ. Rosyjski dyplomata ostentacyjnie wyszedł

"Rosja może dokonać inwazji w dowolnym momencie"

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki mówiła w poniedziałek, że zagrożenie wobec Ukrainy nie maleje, a Rosja kieruje nad granice kolejne oddziały. - To jest niebezpieczne. Od tygodnia powtarzamy, że Rosja może dokonać inwazji w dowolnym momencie - podkreśliła Psaki.

O sytuacji wokół Ukrainy debatowała też Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ambasador USA Linda Thomas-Greenfield określiła działania Rosji mianem agresywnych i destabilizujących. Przedstawiciel Rosji Wasilij Nebenzia oskarżył Stany Zjednoczone o nakręcanie histerii i deklarował, że Moskwa nie planuje żadnej inwazji. W odpowiedzi ambasador Ukrainy Sergij Kislicja wezwał Rosję, by udowodniła to czynami i zabrała wojska zgromadzone wzdłuż ukraińskich granic.