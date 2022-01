Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rosja o zarzutach USA: "Nie ma dowodów". Ambasador ostentacyjnie wyszedł

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Ukrainy zwołano na wniosek Stanów Zjednoczonych. - Sytuacja z jaką mamy do czynienia w Europie jest nadzwyczajna i niebezpieczna a stawka dla Ukrainy i wszystkich innych członków ONZ jest najwyższa z możliwych - mówiła ambasador USA Linda Thomas-Greenfield dodając, że rolą Rady Bezpieczeństwa jest nie tylko reagowanie na konflikty, ale również zapobieganie im.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy realne jest zaatakowanie Polski przez Rosję? Gen. Gocuł tłumaczy

Rada Bezpieczeństwa ONZ ws. Ukrainy. Rosyjski ambasador opuścił salę

Thomas-Greenfield określiła działania Rosji mianem agresywnych i destabilizujących. Podczas swojego wystąpienia stały przedstawiciel Polski przy ONZ, ambasador Krzysztof Szczerski, wyraził zaniepokojenie gromadzeniem przez Rosję znaczących sił przy granicach Ukrainy i na Białorusi. - To co dzieje się w naszym sąsiedztwie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, wykraczające poza nasz region i kontynent - mówił ambasador.

Rosja. Władimir Putin odwiedził cmentarz, obywateli wyproszono

Debacie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Ukrainy sprzeciwiała się Rosja. Ambasador tego kraju Wasilij Nebenzia oskarżył Stany Zjednoczone o nakręcanie histerii i powiedział, że Moskwa nie planuje żadnej inwazji. - Nie ma na to dowodów - podkreślał dyplomata. - Nasi zachodni koledzy mówią o potrzebie deeskalacji. Jednak przede wszystkim sami podsycają napięcia i retorykę oraz prowokują eskalację - powiedział. Agencja AP podaje, że Nebenzia ostentacyjnie opuścił salę obrad tuż przed tym, gdy głos zabrał Sergij Kislicja, ambasador Ukrainy.

Ukraina apeluje do Rosji o wycofanie wojsk znad granicy

Dyplomata wezwał Rosję, by udowodniła czynami, że nie zamierza atakować Ukrainy i zabrała swoje wojska zgromadzone wzdłuż ukraińskich granic. Kislicja mówił o fali "rosyjskiej dezinformacji", która jest dowodem na to, że "Rosja nie zamierza deeskalować sytuacji i przygotowuje się do uzasadnienia możliwej agresji".