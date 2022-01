Niemcy. Dwoje policjantów zastrzelono podczas kontroli drogowej. Trwa obława na sprawców

Zobacz wideo Elektrownie węglowe w Polsce wyłączone w 2035 roku?

Do zdarzenia doszło w powiecie Kusel w Nadrenii-Palatynacie. Dwoje policjantów zatrzymało samochód do kontroli między miejscowościami Mayweilerhof i Ulmet.

Jak podaje Deutsche Welle, wtedy doszło do strzelaniny z osobą lub osobami, które znajdowały się w kontrolowanym samochodzie. Nie wiadomo, czy funkcjonariusze zauważyli coś szczególnego w pojeździe napastników, co chcieli sprawdzić, czy też była to rutynowa kontrola.

29-letni policjant i 24-letnia policjantka zginęli na miejscu. W poniedziałek od rana policjanci szukali poszlak, które mogłyby ich naprowadzić na sprawców.

W komunikacie policji poinformowano o zabezpieczeniu śladów i obławie na sprawce. W tej chwili nie ma jednak rysopisu napastników ani samochodu, którym jechali. Nie wiadomo też, w którym kierunku uciekli.

Jeden z najważniejszych związków zawodowych policjantów, GdP, wyraził "głęboki szok" po brutalnym zabójstwie dwojga funkcjonariuszy.