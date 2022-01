Rosja żąda wyjaśnień od NATO i OBWE ws. gwarancji bezpieczeństwa. Ławrow: Kierujemy oficjalny wniosek

- Ukraina nie jest gotowa [na dołączenie do NATO - red.] i nie przyczyni się w żaden sposób do wzmocnienia bezpieczeństwa sojuszu - stwierdził w weekend szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow. Polityk przekazał także, że Rosja kieruje wniosek do NATO i OBWE ws. wyjaśnień dotyczących gwarancji bezpieczeństwa. Tymczasem Ukraina ponownie domaga się do Rosji wycofania sił zgromadzonych wzdłuż granicy i na okupowanych terenach.

